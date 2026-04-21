Spende für die Stiftung „Reiner Meutsch – Fly & Help“

(wS/lc) Siegen 21.04.2026 | Der Lions Club Siegen hat mit einer Spende über 1.000 EUR die Stiftung „Reiner Meutsch – Fly & Help“ unterstützt. Die Stiftung errichtet weltweit Schulen für Kinder und Jugendliche, um ihnen durch Bildung eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Bisher hat die Stiftung „Fly & Help“ seit 2010 weltweit über 1.000 Schulen in 58 Ländern errichtet und damit über 200.000 Kindern die Möglichkeit gegeben, in einem ordentlichen Gebäude Bildung zu erlangen.

Der Präsident des Lions Club Siegen Jörg Müller übergab dem Stiftungsgründer Reiner Meutsch am 15. April 2026 die Spende. Herr Meutsch hat auf Einladung des Lions Club Siegen über Stiftung „Fly & Help“ referiert und seine Erfahrungen, Erlebnisse und Erfolge seiner Tätigkeiten geteilt.

Die Spende kommt vollständig den Projekten zu Gute. Derzeit liegen der Stiftung über 300 Anträge zum Bau von Schulen vor. Die Schulen werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen NGOs errichtet, wobei die Stiftung alle anfallenden Kosten des Baus übernimmt. Anschließend werden die Schulen den Kommunen übergeben. Die Schulen entsprechen der UN Norm und weisen eine Haltbarkeit von mind. 40 Jahren auf.

Die Stiftung Reiner Meutsch Fly & Help bedankt sich herzlich bei dem Lions Club Siegen für ihre Unterstützung. Weitere Informationen unter www.fly-and-help.de.

von links: Reiner Meutsch (Gründer von Fly & Help), Jörg Müller (Präsident Lions Club)







