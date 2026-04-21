Modell-Truck-Show im Technikmuseum Freudenberg: Faszination auf Rädern am kommenden Sonntag

(wS/tm) Freudenberg 21.04.2026 | Wenn am Sonntag, den 3. Mai, von 10:00 bis 18:00 Uhr die Miniatur-Trucks über die eigens angelegte Vorführstrecke wie ihre großen Vorbilder tuckern, ist es endlich wieder so weit: Die Modell-Truck-Freunde Siegtal gastieren erneut im Technikmuseum Freudenberg und bringen die Augen von kleinen und großen Technikfans zum Leuchten.

Das beliebte Event gehört seit vielen Jahren fest zum Veranstaltungsprogramm des Museums und lockt regelmäßig Hunderte Besucher aus der Region und darüber hinaus an. Mit viel Liebe zum Detail präsentieren die Modellbauer ihre originalgetreu nachgebauten Trucks, Baumaschinen sowie Feuerwehr- und Spezialfahrzeuge, die auf dem Parcours eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellen.

Ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste: In der MTF-Fahrschule können Kinder gegen eine Spende ihren eigenen Modell-Truck-Führerschein erwerben.

Doch nicht nur die Miniaturwelt steht im Fokus: Auch die bewährten Attraktionen des Technikmuseums, wie die historische Dampfmaschine und die mechanische Werkstatt, werden vorgeführt. Zudem lädt die Gartenbahn des Museums Groß und Klein zu einer gemütlichen Fahrt entlang des idyllischen Weiherdamms am Eicher Weiher ein. Und bei einem Kaffee oder Kakao sowie einer Schrauberwaffel oder einer Bratwurst kann man es sich im Schrauberstübchen so richtig gemütlich machen.

Das Technikmuseum sowie die Modell-Truck-Freunde Siegtal freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Weitere Informationen unter

www.technikmuseum-freudenberg.de oder www.mtf-siegtal.de.







