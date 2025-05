Geisweider Flohmarkt am 7. Juni – 56 Jahre Trödeltradition in Siegen

(wS/gf) Siegen 29.05.2025 | Am Samstag, den 7. Juni 2025, findet der nächste Geisweider Flohmarkt statt – und das fast genau 56 Jahre nach der allerersten Ausgabe im Jahr 1969. Was damals mit wenigen Ständen begann, ist heute ein überregional beliebter Treffpunkt für Trödelfans, Sammler und Schnäppchenjäger und zählt zu den traditionsreichsten Flohmärkten in Südwestfalen.

Die Platzvergabe beginnt um 3:30 Uhr, aber auch gegen 6:00 Uhr sind noch attraktive Standflächen verfügbar. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße, Ordner vor Ort weisen die Plätze zu. Eine Reservierung ist nicht notwendig – eine spontane Teilnahme ist problemlos möglich.

Der Geisweider Flohmarkt ist bekannt für sein authentisches Angebot ohne Neuware: Angeboten werden ausschließlich Trödel, Antiquitäten, Sammlerstücke und gebrauchte Alltagsgegenstände. Den Besucher erwartet ein vielseitiges Markttreiben von 3:30 bis 13:00 Uhr, das zum Stöbern, Handeln und Entdecken einlädt.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der Vielfalt, sondern auch wegen der besonderen Atmosphäre und der langen Geschichte dieses Marktes. Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2025:

5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 8. November (wegen Feiertag am 1.11.), 6. Dezember



