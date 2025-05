KiTS Burgkinder für fachkundige Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bot informative Einblicke

(wS/al) Burbach 14.05.2025 | Seit 2023 ist der Tagespflegestandort KiTS Burgkinder in der Nassauischen Straße in Burbach, in dem Haus mit den bunt bemalten Fenstern, das sich an die historische Burg- und heutige Kirchenmauer drückt. Wer nicht aufschaut, dem entgeht dieser Ort der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren vielleicht. Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche Kindertagespflege, die die Leistung der zahlreichen Kindertagespflegepersonen landesweit in den Mittelpunkt rückt, luden die KiTS Burgkinder der Alternative Lebensräume GmbH zum Tag der offenen Tür ein. Für die Bestückung einer ritterlichen Kuchentafel haben auch die Eltern gebacken.

Die Gäste konnten sich in den kindgerechten Räumlichkeiten umschauen. Gegenüber der Küchenzeile mit einer Theke ist der große Tisch, an dem alle neun Kinder ihren Platz finden, um zu frühstücken, die Mittagsmahlzeit einzunehmen oder den Nachmittagssnack. Doch auch zum Malen und Basteln ist hier Platz. In der Garderobe hat jedes Kind sein Fach und kann erst einmal ankommen. Dazu findet sich ein weiterer Raum, wo vorgelesen oder sich in ein Spiel vertieft werden kann. Aus dem Ruheraum kann im Nu ein Turnraum werden. Ein Bad fehlt natürlich auch nicht und es gibt einen kleinen Außenbereich an der Kirchenmauer. Der Standort ist, wie auch die anderen KiTS-Standorte der Trägerin im Siegerland, Sauerland und im Raum Hagen, kindgerecht und gemütlich eingerichtet. KiTS-Leitung Yvonne Mankel, Monika Müller und Sare Balci von den Burgkindern erläuterten den strukturierten Tagesablauf, in dem Bewegung und Musik die sprachliche und motorische Entwicklung begleiten. Es wird selbst gekocht. Sare Balci: „Wir gehen zudem mit den Kindern im Ort einkaufen und leben gemeinsam unseren Alltag.“ Spielplätze werden aufgesucht und es werden Kontakte gepflegt.

Andrea Usung und Birgit Meier-Braun vom Familienbüro Burbach nutzen die offene Tür, um die Burgkinder zu besuchen. Andrea Usung: „Mich freut es, den Standort fertiggestellt zu sehen“, und

Birgit Meier-Braun ergänzt: „Dass es so familiär ist, ist eine schöne Alternative für die Betreuung für die Kinder unter 3 Jahren.“ Andrea Usung bestätigt, dass es schon für manche Eltern schwer sei, ihr kleines Kind in eine große Kita mit vielleicht 100 Kindern zu geben. Dem pflichtet eine Mutter bei, die bereits ihr zweites Kind an dem wohnortnahen Standort gut betreut weiß und ihr gefällt, dass die Kleinen hier noch mehr unter sich sind. Ab Sommer werden 6 Kinder in die Kita wechseln und damit würden auch wieder 6 Plätze frei, teilt das Team mit dem Ritter-Symbol mit. In Burbach wird den Eltern ein Wochenkontingent von 35 Stunden angeboten, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr.



Auf dem Bild zu sehen: KiTS- Leitung Yvonne Mankel, Familienbüro Burbach: Birgit Meier-Braun und Andrea Usung, Monika Müller (KiTS), Kinder und Mütter des Standorts und ganz rechts Sare Balci (KiTS)