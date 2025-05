Westenergie Klimaschutzpreis 2025: Stadt Kreuztal und Westenergie suchen wieder Vorzeigeprojekte zum Umweltschutz

(wS/kr) Kreuztal 14.05.2025 | Das Anlegen einer bunten und insektenfreundlichen Blühwiese, die Umgestaltung eines kargen Schulinnenhofs in ein lehrreiches Pflanzenparadies oder ein Wiederaufforstungsprojekt zusammen mit Schulkindern.

Das sind nur einige Kreuztaler Beispiele für aktiven Klimaschutz, die in den letzten Jahren mit dem Westenergie Klimaschutzpreis ausgezeichnet wurden. Das Essener Energieunternehmen lobt den Preis in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Stadt Kreuztal aus. Bürger/innen, Vereine, Institutionen und Unternehmen können sich bis zum 14. September mit ihren Ideen und Projekten rund um Klima- und Umweltschutz bewerben.

Die Jury honoriert die jeweils besten Projekte mit Geldpreisen in Höhe von bis zu 1.250 Euro.

„Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie viele kreative Ideen es in Kreuztal rund um den Schutz von Klima und Umwelt gibt. Ich freue mich darauf, dieses vielseitige Engagement wieder gemeinsam mit Westenergie zu würdigen und auszuzeichnen“, sagt Bürgermeister Walter Kiß. Stefanie Samedi, Projektleiterin bei Westenergie ergänzt: „Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis können wir das lokale Engagement von Bürgern und Vereinen unterstützen und andere inspirieren, sich ebenfalls für den Umweltschutz zu engagieren. Wir freuen uns jedes Jahr über die tollen Projekte, die vor Ort umgesetzt werden.“

Interessierte können sich ab dem 15. Mai und bis zum 14. September online unter Klimaschutzpreis: Bewerbungsformular (westenergie.de) bewerben. Die eingereichten Projekte sollten der Allgemeinheit zu Gute kommen und bereits abgeschlossen sein.

Seit 1995 macht der Westenergie Klimaschutzpreis regelmäßig zahlreiche gute Initiativen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen Umfeld für die Öffentlichkeit sichtbar. Er regt damit auch zum Nachahmen an und macht Mut, selbst aktiv zu werden. Insgesamt erhielten bereits mehr als 8.000 Projekte die Auszeichnung. Der Preis wird in den Städten und Gemeinden jährlich ausgelobt. Die Gewinner ermitteln eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommune und von Westenergie.

Über die Westenergie AG

Die Westenergie AG ist der führende Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland mit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die 100-prozentige E.ON- Tochter vereint alle Aktivitäten des Konzerns in den Feldern Kommunen, Konzessionen und Netzkooperationen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Die Westenergie-Gruppe verantwortet und betreibt rund 175.000 km Stromnetze mit rund 4,7 Millionen Stromentnahmestellen, 24.000 km Gasnetze mit rund 450.000 Ausspeisepunkten sowie 10.000 km Breitband- und 5.000 km Wassernetze. Damit schafft Westenergie eine

sichere Versorgung und beständige Wertschöpfung, die in den Regionen bleibt. Das Energieunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die intelligente Energielandschaft der Zukunft aktiv mitzugestalten. Westenergie bietet deshalb ganzheitliche Dienstleistungen sowie Netz- und Infrastrukturlösungen für moderne Kommunen und entwickelt diese maßgeschneidert im engen Dialog mit ihnen, insbesondere in ihren 1.400 Partnergemeinden. Im Bereich Netzservice entwickelt Westenergie intelligente Lösungen für die Netzinfrastruktur von Kommunen, Unternehmen, Netzbetreibern und Stadtwerken.