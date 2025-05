Kooperationsvereinbarung unterschrieben, Tinte trocken: Die Lindenschule wird ab dem nächsten Schuljahr eine offene Ganztagsschule

(wS/si) Siegen 12.05.2025 | Die Kooperationsvereinbarung ist unterschrieben, die Tinte trocken; die Lindenschule wird ab dem nächsten Schuljahr eine offene Ganztagsschule (OGS) werden. Den Kooperationsvertrag dazu haben Landrat Andreas Müller und der Vorstandsvorsitzende des Kreissportbundes (KSB), Falk Heinrichs, jetzt direkt an der Schule in Weidenau unterschrieben. Der Kreissportbund wird die Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach der regulären Unterrichtszeit an der Lindenschule übernehmen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir schon im nächsten Schuljahr mit der Ganztagsbetreuung starten können. Wir kommen damit dem Ziel näher, bis zum Schuljahr 2026/27 allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern im Kreis einen Platz in der ganztägigen Betreuung anbieten zu können. Mit dem Kreissportbund haben wir hierfür an der Lindenschule einen verlässlichen Partner gefunden“, sagt Landrat Andreas Müller. Die Ganztagbetreuung an der Lindenschule wird um 11:30 Uhr beginnen und um 16 Uhr enden.

„Der Kreissportbund will den Kindern, als Teil seines Kerngeschäfts, Anreize zur Bewegung und zu einem gesunden Lebensstil liefern. Entsprechend werden Kooperationen mit Siegener Sportvereinen und anderen Institutionen in Schulnähe fester Bestandteil der Betreuung. Bei den Bewegungs- und Spielangeboten soll aber ebenfalls der Förderschwerpunkt der Schule im Bereich Sprache stark berücksichtig werden“, so Falk Heinrichs, Vorstandsvorsitzender des KSB Siegen-Wittgenstein. Auch ein gemeinsames Mittagessen ist Teil des Konzeptes, auf das sich der Kreis Siegen-Wittgenstein als Träger der Lindenschule und der Kreissportbund geeinigt haben.

Im ersten Schuljahr startet die OGS mit 25 Plätzen. Liegen mehr Anmeldungen vor als Plätze zur Verfügung stehen, wird die Vergabe der Plätze nach geregelten Aufnahmekriterien entschieden; zum Beispiel werden alleinerziehende und berufstätige Eltern bevorzugt behandelt. „Wir als Kreissportbund freuen uns sehr auf die Arbeit mit den Kindern an der Lindenschule“, so Falk Heinrichs.



Landrat Andreas Müller und Falk Henrichs vom Kreissportbund haben jetzt die Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

Schulleiter Christian Bernsmeier, Landrat Andreas Müller, Falk Henrichs (v.l.) und die Schülerinnen und Schüler der Lindenschule freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein