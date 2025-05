Feuerwehr Raumland feiert 40 Jahre Unimog – mit Parade, Programm und Party

(wS/red) Bad Berleburg 12.05.2025 | Ein besonderer Tag für ein besonderes Fahrzeug: Der Unimog der Feuerwehr Raumland wird 40 Jahre alt. Diesen Anlass möchte die Löschgruppe Raumland gebührend feiern – und hat dafür ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Im Mittelpunkt steht der hauseigene Unimog, der seit vier Jahrzehnten als zuverlässiges Tanklöschfahrzeug im Einsatz ist. Für die große Geburtstagsfeier am Samstag, den 31. Mai, ab 15:00 Uhr auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes in Raumland, hat Löschgruppenführer Henning Grebe zahlreiche weitere Unimog-Fans eingeladen: Feuerwehrkameraden aus der Umgebung, die selbst über einen Unimog verfügen, sowie Privatbesitzer mit Blaulicht-Unimogs. So ist eine eindrucksvolle Parade aus rund 30 Einsatzfahrzeugen geplant.

Alle Unimogs werden auf dem Festgelände ausgestellt und mit Infotafeln versehen. Die jeweiligen Besatzungen stehen den Besuchern für Fragen zur Verfügung und geben exklusive Einblicke in ihre Fahrzeuge. Neben Feuerwehrfahrzeugen können auch Krankentransportwagen auf Unimog-Basis aus nächster Nähe betrachtet werden.

Auch für die kleinen Besucher ist bestens gesorgt: Kinder dürfen mit Trampel-Unimogs einen Parcours bewältigen, sich beim Kinderschminken austoben oder in der Malecke kreativ werden. Eine große Hüpfburg sorgt zusätzlich für Spaß.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Weifenbacher Musikanten. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf leckeres Essen vom Partyservice Michael Schmidt und frisch gezapftes Bier freuen. Damit wird die Veranstaltung nicht nur zu einem Erlebnis für die ganze Familie, sondern auch zu einem Muss für alle Fans und Liebhaber von Unimog-Einsatzfahrzeugen.

Am Abend laden die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Raumland ins eigens errichtete Festzelt auf dem Gelände ein. Dort sorgt DJ „Cle“ für ausgelassene Stimmung und einen stimmungsvollen Ausklang eines ganz besonderen Tages.

Fotos: wirSiegen.de