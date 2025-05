Vorgetäuschte Messerstecherei in der Fischbacherbergstraße in Siegen löst großen Polizeieinsatz aus

(wS/ots) Siegen 12.05.2025 | Am Freitagabend (09.05.2025) hat eine vorgetäuschte Messerstecherei in der Fischbacherbergstraße in Siegen für einen großen Einsatz der Polizei gesorgt.

Gegen 18 Uhr meldete sich eine Zeugin auf der Polizei-Leitstelle und berichtete von einer blutüberströmten Person an der Kreuzung Fischbacherbergstraße / Margarete-Lenz-Straße. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war die Person bereits in einem Wohnhaus verschwunden. Ein 34-jähriger Mann verließ das Haus jedoch kurze Zeit später und gab sich zu erkennen. Parallel kam ein 55-Jähriger dazu. Schnell stellte sich heraus, dass es keine Messerstecherei und keine verletzten Personen gegeben hat.

Nach ersten Erkenntnissen inszenierten die beiden Männer sowie ein 23-Jähriger, der im Nachgang identifiziert wurde, eine Streitigkeit. Bei der Inszenierung sollte der 34-Jährige mit einem Messer angeblich verletzt werden. Um ihrer Darstellung Eindruck zu verleihen, setzten die Beschuldigten Kunstblut ein.

Tatsächlich fanden die Polizisten im Nachgang ein echtes Einhandmesser, welches sichergestellt wurde.

Die Kriminalpolizei hat gegen alle Beteiligten ein Strafverfahren eingeleitet.

Zudem prüft die Kreispolizeibehörde, die Kosten des Einsatzes in Rechnung zu stellen.

Symbolfoto

.