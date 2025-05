Kulinarische Wanderung: Lecker wandern rund um Müsen

(wS/hi) Hilchenbach 16.05.2025 | In Zusammenarbeit mit vielen ortsansässigen Vereinen und Akteuren veranstaltet die Touristik-Information Hilchenbach am Sonntag, 25. Mai, die kulinarische Wanderung

rund um Müsen.

Diese beginnt um 10:00 Uhr und endet gegen 17:00 Uhr.

Die Gehzeit beträgt drei bis vier Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Wanderroute erstreckt sich über 11,5 Kilometer und 320 Höhenmeter. Die Gastgeberinnen und Gastgeber laden an zwölf Stationen zur Rast ein und bieten allerlei Köstlichkeiten: von Klößen mit Zwiebeln und Speck, belegten Vinschgauer Brötchen, Waffeln vom Holzofeneisen, Kuchen und Hotdogs über „Riewekooche“ aus dem Backes, „biblische Kleinigkeiten“, ein Fingerfoodbuffet, Flammkuchen, Bratwurst im Brötchen und Suppe aus der Feldküche bis hin zu Apfelsaft, Apfel-Minz-Tee, Wein und diversen Kaltgetränken.

Mit dabei sind der Verein Altenberg &;Stahlberg, der JesusWEG, das Backes- und Basarteam der Dorfgemeinschaft Müsen, DaChor, der Musikverein Müsen, der TuS Müsen 1882, die evangelische Kirchengemeinde, die Feuerwehr Müsen, die SGV-Abteilung Müsen, der Kleintierzuchtverein Helberhausen, der Weinhandel Baur sowie Keppels Früchtchen.

Die Wanderer entscheiden selbst, wo und vor allem wie lange sie Rast machen möchten. Offizieller Start- und Zielpunkt ist das Stahlbergmuseum (Station 1).

Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf den Parkplätzen: Auf der Stollenhalde beim Stahlbergmuseum, am Merklinghäuser Weg beim Bürgerhaus Müsen sowie beim Parkplatz Stahlbergstraße (Wildermann). Die Speisen und Getränke sind an den Stationen bar zu zahlen.

Das inzwischen 100 Jahre alte Stahlbergmuseum ist an diesem Tag geöffnet.

Außerdem können Besucherinnen und Besucher den Stollen begehen und die Tour ab dem zweiten Ausgang an der Hauptstraße fortführen. Des Weiteren bietet der Verein Stände mit Informationen sowie eine Vorführung von Laserscans der Müsener Gruben an. Entlang des Weges werden Infotafeln aufgestellt. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Müsen auf dem Altenberg.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Mitmach-Aktion in Form einer Stempelkarte, die in der Touristik-Information ausliegt. Wurden am Ende der Wanderung mindestens sechs Stempel gesammelt, kann die Karte am Stand der Touristik-Information, Station 1, abgegeben werden, und die Teilnehmenden erhalten eine kleine Überraschung – nur so lange der Vorrat reicht.

Alle Informationen zur Wanderung sowie eine Übersichtskarte sind in einem Faltblatt zusammengefasst, das in der Touristik-Information, im Rathaus sowie bei den Vereinen ausliegt. Außerdem kann der Flyer auf www.hilchenbach.de heruntergeladen werden. Bei Unwetterwarnung fällt die Wanderung aus.

Tagesaktuelle Infos gibt es auf www.hilchenbach.de. Die Waldgenossenschaft hat die Wald- und Wirtschaftswege rund um Müsen frisch aufbereitet, daher ist an einigen Stellen mit Schotter oder losem Boden zu rechnen.



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!