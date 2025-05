(wS/ots) Netphen 16.05.2025 | In Netphen-Herzhausen ist am Donnerstag (15.05.2025) eine Schildkröte von einem Grundstück in der Straße „Im Distelfeld“ entwendet worden.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr zu und klauten das Tier aus dem Gehege im Außenbereich des Grundstücks. Bei der Schildkröte handelt es sich um eine griechische Landschildkröte.

Hinweise nimmt die Kripo Kreuztal unter der 02732/909-0 entgegen.