Gospel-Mass und Pop-Balladen – „Offene Kultur-Kirche“ mit Chor, Band und Solisten

(wS/cp) Siegen 16.05.2025 | Mudersbach-Niederschelderhütte. Unter dem Titel „GOSPEL-MASS und POP-BALLADEN“ findet die nächste Veranstaltung im Rahmen der „Offenen Kultur-Kirche“ am Mittwoch, 04.06.2025 ab 19:00 Uhr wie immer in der Kirche „St. Matthias“ in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 8 statt.

Das „Ensemble Schöne Töne“ des „Kirchenchor St. Matthias Niederschelderhütte-Birken“ hatte zu einem Chorprojekt eingeladen, in dem die 1981 komponierte und weltberühmte „Gospel Mass“ des US-amerikanischen Komponisten Robert Ray einstudiert werden sollte.

Das Werk in sechs Sätzen im typischen Gospel-Sound mit Klangeinflüssen aus Soul und Funk ist für 4-7-stimmigen Gemischen Chor und 3 Solo-Stimmen komponiert worden. Solisten sind Denise Krämer, Sopran, Peter Barden, Tenor und Wolfgang Kötting, Bariton.

Der Projektchor wird begleitet von einem erlesenen Instrumental-Trio, bestehend aus Anja Braun, Piano, Simon Trotzkowski, Bass und Hartwig Weidt, Drums. Neben der Gospel-Mass kommen weiterhin Pop-Balladen vom Duo „Herz und Rhythmus“ (Denise Krämer und Sebastian Schreiber) und spontane Improvisationen von Anja Braun am Piano zum Vortrag.

„Ein ganz besonderes musikalisches Programm für Herz und Seele – mit emotionaler Musik und hervorragenden Akteuren – vokal und instrumental“ sagt dazu Matthias Merzhäuser, musikalischer Leiter und Initiator der „OKK“.

Der Eintritt zur „Offenen Kultur-Kirche“ ist wie immer frei und im Anschluss wird zu einem Austausch und Gesprächen ins Pfarrheim neben dem Kirchenraum eingeladen. Kontakt für

Rückfragen: Matthias Merzhäuser, Tel.: 0171 42 336 21 oder per Mail an MM@Merzi.de



Text: Susanne Schmidt, ChorPromotion