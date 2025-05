KSB Siegen-Wittgenstein bildet 12 neue Sportabzeichen-Prüfer für Menschen mit Behinderung aus

(wS/ksb) Siegen 16.05.2025 | Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein (KSB) hat am 10. Mai 2025 in Kooperation mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen (BRSNW) erfolgreich eine Fortbildung für Sportabzeichen-Prüfer durchgeführt. Die zwölf Teilnehmenden erhielten durch diese Qualifizierung die Berechtigung, ab sofort das Deutsche Sportabzeichen bei Menschen mit Behinderung abzunehmen.

Die eigens aus Düsseldorf angereiste Referentin des BRSNW, Ulrike Scherber, vermittelte in den Räumlichkeiten des TV Krombach sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Übungen. Die hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die teilweise bereits inklusive Arbeit in ihren Vereinen oder Schulen leisten, zeigten großes Engagement.

„Kernziel des Deutschen Sportabzeichens (DSA) für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ist die Förderung einer selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (Inklusion). Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung hilft dabei, Vorurteile abzubauen und bietet den Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, ihr Selbstvertrauen zu stärken und gleichzeitig zu erfahren, wie vielseitig ihre Leistungsfähigkeit ist. Sowohl das Training als auch die Prüfung zum DSA sichern zudem soziale Kontakte und Bindungen und wirken präventiv vor weiteren Erkrankungen oder Verschlechterungen der Behinderung“, heißt es auf der Internetseite des Landessportbundes NRW (LSB NRW).

Das Thema Inklusion genießt beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein bereits seit geraumer Zeit eine hohe Priorität. Lina Geisweid, beim KSB zuständig für dieses wichtige Themenfeld und selbst Teilnehmerin der Fortbildung, ist unter anderem Teil des Inklusiven Sportnetzwerks im Kreisgebiet. „Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Tag dazu beiträgt, dass die Sportabzeichen-Prüferinnen und -Prüfer sich verstärkt diesem Bereich widmen und in ihren Vereinen und Schulen aktiv dafür werben. Wir vom KSB planen gemeinsam mit der Stiftung „Anstoss zum Leben“ beim Sporttag der Vielfalt am 23. August 2025 im Siegener TeamSportPark ein Angebot, bei dem Menschen mit Beeinträchtigungen, die Lust auf das Sportabzeichen haben, bereits einige Sachen ausprobieren können. Gerne kann man sich dazu vorab bei uns zu informieren“, so Lina Geisweid.

Wer mehr über das Sportabzeichen generell oder speziell über das Inklusive Sportabzeichen erfahren möchte kann sich beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein unter der 0271/33888-572 oder per Mail über die sportabzeichen@ksb-siwi.de informieren.



Fotos: Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.

