L553: Halbseitige Sperrung wegen Fahrbahnabbruch und Gefährdung der Verkehrssicherheit in Bad Berleburg

(wS/str) Bad Berleburg 15.05.2025 | Im Zuge der L553 zwischen Bad Berleburg-Arfeld und Bad Berleburg-Schwarzenau wurde aufgrund von Fahrbahnabbrüchen, Absenkungen und der Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Risse und Spalten eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Besonders Zweiradfahrer sind in diesem Bereich gefährdet. Die Ursache liegt in einer nicht mehr standsicheren Böschung, die sich in den letzten Tagen weiter verschlechtert hat.

Aufgrund des erhöhten Lkw-Verkehrs besteht zudem die Gefahr eines kompletten Böschungsrutsches. Daher ist diese Maßnahme erforderlich, um den Verkehrsfluss auf der Strecke weiterhin zu ermöglichen. Der betroffene Abschnitt erstreckt sich über rund 350 Meter.

Die genaue Dauer der Sperrung ist momentan nicht absehbar, da weitere Untersuchungen und Stabilisierungsmaßnahmen notwendig sind. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich nach Möglichkeit umfahren und mit möglichen Verzögerungen rechnen.