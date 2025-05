Horst Petri ist jetzt Ehrengemeindebrandinspektor – Verleihungsurkunde im Feuerwehrgerätehaus Lippe überreicht

(wS/bu) Burbach 15.05.2025 | Es war ein bescheidener Rahmen, den sich Horst Petri für seinen besonderen Moment gewünscht hatte. Die Verleihungsurkunde zum Ehrengemeindebrandinspektor nahm der 2024 aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Gemeindebrandinspektor von Bürgermeister Christoph Ewers jetzt in seinem „zweiten Wohnzimmer“, dem Feuerwehrgerätehaus Lippe, in einem kleinen Kreis geladener Gäste entgegen. 21 Jahre lang, von Februar 2002 bis September 2023, war der 64-Jährige durchgängig stellvertretender Leiter der Burbacher Feuerwehr. In Anerkennung dieses langjährigen ehrenamtlichen Engagements hatte der Rat der Gemeinde Burbach am 25.06.2024 einstimmig entschieden, Horst Petri diese Ehrenbezeichnung zu verleihen.

Bürgermeister Christoph Ewers sparte es sich, noch einmal den gesamten Werdegang Horst Petris bei den Floriansjüngern en détail nachzuzeichnen, der 1978 seine „Karriere“ als einfacher Feuerwehrmann begonnen und es in 24 Jahren bis zum Gemeindebrandinspektor gebracht hatte.

Bei seiner Verabschiedung im Rahmen der Jahresdienstbesprechung 2024 vor den Kameradinnen und Kameraden aller Burbacher Einheiten war die Feuerwehr-Vita des Lipper Urgesteins ausführlich gewürdigt worden. Vielmehr ging der Verwaltungschef auf seine Verdienste um die Weiterentwicklung der Feuerwehr in der Gemeinde ein, an der Horst Petri in seiner Funktion als stellvertretender Leiter großen Einfluss hatte. „Sie waren die treibende Kraft hinter der Umstellung auf den Digitalfunk, haben für zahlreiche Fahrzeuge die individuellen Ausstattungen mitgeplant und auch das neue Gerätehaus hier auf der Lippe trägt Ihre Handschrift.“ Darüber hinaus stand für Horst Petri das Miteinander an erster Stelle. Mit seiner ruhigen, besonnenen und verständnisvollen Art war er Vermittler und Brückenbauer zwischen den Einheiten sowie zwischen Feuerwehr und Verwaltung.

Er habe „keinen einzigen Tag bereut“, nachdem er 2002 das Amt des stellvertretenden Leiters angetreten war, so der neue Ehrengemeindebrandinspektor. „Wegen Euch!“ Das hervorragende

Miteinander, die besondere Kameradschaft sowie die Bereitschaft aller Männer, Frauen, Jugendlichen und Kindern Verantwortung für andere zu übernehmen, habe ihm seinen Job leichtgemacht. Auch Politik und Verwaltung stünden geschlossen hinter der Feuerwehr – das sei nicht überall so. „Es ist gut geworden hier in Burbach!“ Um die Zukunft der Wehr sei ihm deshalb nicht bange, auch personell nicht: „Es gibt keine Lücken bei uns.“ Nicht ohne Stolz stellte er fest: „Die Feuerwehr Burbach kann sich überall im Kreis Siegen-Wittgenstein sehen lassen.“



.

Horst Petri (l.) nahm die Verleihungsurkunde zum Ehrengemeindebrandinspektor von Bürgermeister Christoph Ewers entgegen. Foto:Gemeinde Burbach