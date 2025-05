Auf der Zielgeraden: Arbeiten an der Otto-Brenner-Straße fast abgeschlossen

(wS/si) Siegen 15.05.2025 | Die letzten Markierungen sind aufgebracht, der Verkehr rollt wieder: Die Fahrbahnsanierung in der Otto-Brenner-Straße ist so gut wie abgeschlossen. Aktuell wird noch der Fahrbahnrand geschnitten und vergossen – bis zum Ende der Woche sind auch diese Restarbeiten erledigt.

Stadtbaurat Henrik Schumann war jetzt (Donnerstag, 15. Mai) vor Ort, um sich gemeinsam mit den Projektleiterinnen Alexa Kreutz und Carina Stroh von der Abteilung Straße und Verkehr ein Bild vom Baufortschritt zu machen.

„Mit Maßnahmen wie dieser sorgen wir dafür, dass die Straßen in Siegen in einem verlässlichen Zustand bleiben. Die Otto-Brenner-Straße ist ein weiterer Baustein in diesem Prozess.“, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann.

Seit dem 31. März wurde die Strecke zwischen den Hausnummern 1 und 38 unter Vollsperrung saniert. Auf etwa 600 Metern Länge trug die ausführende Fachfirma die Fahrbahnschichten rund zehn Zentimeter tief ab. Zusätzlich hat die Baufirma die Straßenabläufe erneuert, bevor die neue Asphaltdecke eingebaut wurde. Die Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum umgesetzt und kann jetzt pünktlich zum Start der Freibadsaison abgeschlossen werden. Die Kosten der Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 700.000 Euro.

Haben sich vor Ort ein eigenes Bild der Sanierung gemacht: Stadtbaurat Henrik Schumann (2.v.l.) gemeinsam mit den Projektleiterinnen Alexa Kreutz (l.) und Carina Stroh (r.) von der Abteilung Straße und Verkehr. Foto: Stadt Siegen