Mega Spendenaktion in Kreuztal: Radife Aliji und zahlreiche Friseurmeister/innen aus der Region erschneiden 3.561,89 Euro für wohltätigen Zweck

(wS/red) Kreuztal 11.05.2025 | Wenn aus Haarschnitten Hoffnung wird: Unter dem Glasdach des Kauf-Centers Kreuztal wurde heute nicht nur frisiert, geföhnt und gestylt – sondern vor allem ganz viel Wärme und Hoffnung für einen guten Zweck verschenkt!

Friseurmeisterin Radife Aliji, Inhaberin des „Salon Lana“, hatte gemeinsam mit einem engagierten Team von weiteren Meisterinnen und Meistern der Haarkunst zu einer ganz besonderen Charity-Aktion eingeladen. Und die Besucher kamen: Und wie! Die Stimmung war von der ersten Minute an einfach ansteckend. Von 11 bis 16 Uhr herrschte reger Betrieb – sowohl im Salon als auch vor den Türen. Schon kurz nach dem Start standen die ersten Besucherinnen und Besucher bereit, um sich die Haare für einen wohltätigen Zweck schneiden zu lassen, sich selbst eine Freude zu machen oder einfach nur dabei zu sein und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Mit dabei waren: Mevlana Dauti, Leotrim Lamallari, Sevime Burrniki, Tamara Chanukaewa, Yasin Ciftci, Irfan Krivenjeva und Bujar Krivenjeva – ein Team, das nicht nur sein Handwerk versteht, sondern auch das Herz am rechten Fleck hat. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Helfern sowie von ADLER Mode Kreuztal, die keine Sekunde zögerten und unkompliziert Spiegel und Mobiliar bereitstellten – eine tolle Unterstützung, die zeigte, wie gut die Kreuztaler Gemeinschaft funktioniert! Bereits am Samstagabend fuhr ein Team befreundeter Unterstützer mit einem Klein-LKW los, um alle Vorbereitungen zu treffen – Organisation und Herzblut bis ins Detail.

Ein echtes Highlight neben den Haarschnitten: Der liebevoll vorbereitete Kaffee- und Kuchenstand von Lazime Seferi – ein süßer Duft, der nicht nur die Nase verwöhnte, sondern auch das Herz erwärmte und bei dem jeder Euro direkt in die Spendenkasse floss.

Und das Ergebnis? Überwältigend: 3.561,89 Euro kamen am Ende des Tages zusammen – ein stolzer Betrag, der zu 100 Prozent an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe geht.

Die Freude und Erleichterung waren Radife Aliji ins Gesicht geschrieben, als sie das überwältigende Ergebnis verkündete:

„Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft aller hier – danke allen Kundinnen und Kunden sowie den Kolleginnen und Kollegen, die ihren Sonntag genutzt haben, um diese Aktion so wunderbar zu unterstützen.“

Und wenn wir jetzt in den Spiegel schauen, sehen wir mehr als nur eine neue Frisur. Wir sehen ein kleines Zeichen der Hoffnung, ein Stückchen Unterstützung für Kinder, die es gerade sehr schwer haben, und ihre mutigen Familien. Es zeigt, dass mit einfachen Dingen – einer Schere, einem Lächeln und ganz viel Herz – so viel Gutes entstehen kann. Salon Lana – Kreuztal, gemeinsam mit all den wunderbaren Menschen, die dabei waren, sagen von Herzen: Danke, dass ihr das möglich gemacht habt!



Foto: wirSiegen.de

