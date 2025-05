Handwerk hautnah: Kreuztaler Realschüler tauchen ein ins AWZ Fellinghausen

(wS/sb) Kreuztal 11.05.2025 | Einen Tag mal raus aus der Schule und reinschauen ins Handwerk – genau das stand für den Jahrgang 7 der Realschule Kreuztal an.

Das Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) in Fellinghausen ermöglicht es Schülern u.a. einen Einblick in die Berufswelt eines Betonbauers, Stuckateurs, Maurers, Fliesenlegers, Straßenbauers oder Zimmerers zu bekommen. Im Rahmen der Handwerkertage konnten die Schüler in diese handwerklichen Berufe hineinschauen und an einem Tag tatkräftig mit anpacken. Unterstützt wurden sie dort von Ausbildern und Auszubildenden. „Die Leute hier sind sehr nett und es macht viel Spaß“ erzählt ein Schüler, der den Tag bei den Betonbauern mitarbeitet. Ein anderer Schüler erzählt, dass er gerade ein kleines Haus mauert und sogar schon Fenster einbauen konnte. Auch wenn die Arbeit Spaß macht, merken einige, dass gerade in handwerklichen Berufen eine gewisse Fitness von Vorteil ist. Bei vielen Schülern wurde das Interesse an einem handwerklichen Beruf geweckt und die Kooperation zwischen dem AWZ und der Realschule Kreuztal kann als sehr gewinnbringend bezeichnet werden.

Fotos: Realschule Kreuztal