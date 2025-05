Steffen Löhr zieht in Landesvorstand der NRWSPD ein

(wS/spd) Siegen 12.05.2025 | Siegen-Wittgenstein hat nach wir vor eine starke Stimme im Landesvorstand der NRWSPD. Auf Landrat Andreas Müller folgt der Netphener Steffen Löhr in dieses bedeutende Gremium. Der 38-Jährige wurde am Samstag in Duisburg zum Beisitzer gewählt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Wahl in den Vorstand der NRWSPD. Unsere Zeit verlangt klare Haltung, Antworten auf die großen Herausforderungen dieser Zeit, aber auch Mut zur Veränderung – genau dafür möchte ich mich mit ganzer Kraft einsetzen. Für eine SPD, die nah an den Menschen ist, die zuhört und zupackt.“

Der Landesparteitag stand unter dem Motto „Aus dem Alltag in die Zukunft“ mit klarem Blick auf insbesondere die berufstätigen Familien. „Uns ist wichtig, dass Kita-Betreuung verlässlich ist, dass der Schulalltag nicht durch Unterrichtsausfall und zu wenig Personal geprägt ist, dass die Pflege der Angehörigen nicht sämtliches Erspartes auffrisst“, sagt die Vorsitzende der SPD Siegen-Wittgenstein Nicole Reschke. Co-Vorsitzender Adhemar Molzberger ergänzt: „Wir greifen Situationen auf, die die Lebenswirklichkeit beschreiben, und machen mit unseren Zielen und Forderungen gezielte Vorschläge zur Besserung des Alltags – heute und in Zukunft.“

Eine starke Motivationsrede hielt zudem Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender und Vizekanzler: „Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz. Das muss der Fokus der Sozialdemokratie sein. Ich bin froh, dass Bärbel

Bas unsere zuständige Ministerin ist. Wir sind die Partei der Arbeit, wir setzen uns für die Erhöhung des Mindestlohns und die Tariftreue ein, damit es den Menschen besser geht.“



Die Delegation der SPD Siegen-Wittgenstein auf dem Landesparteitag am 10.05.2025 in Duisburg (v.l.n.r.): Julian Maletz, Steffen Löhr, Nicole Reschke, Nicole Schoeppner, Adhemar Molzberger, Christina Eckstein und Felx Hof.