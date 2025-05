„Kunstweg verbindet – ein Fest in der Sandstraße“ Bunter Aktionstag am 24. Mai 2025

(wS/si) Siegen 12.05.2025 | Am Samstag, 24. Mai 2025, laden die teilnehmenden Läden der Sandstraße, zwischen Ecke Kölner Tor und Sandstraße 13, gemeinsam zum Aktionstag „Kunstweg verbindet – ein Fest in der Sandstraße“ ein. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Sandstraße und dem Kunstweg am Siegufer ein bunter Tag mit Aktionen und Beiträgen verschiedener regionaler Künstlerinnen und Künstler. Ziel der kooperativen Aktion ist es, das Quartier zu beleben und Menschen zusammenzubringen.

Unterstützt werden die Akteurinnen und Akteure durch das beim Stadtmarketing ansässige Zentrenmanagement und die Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen.

Teilnehmende Läden und ihre Aktionen

Schneiders Bäckerei und Big Potato locken mit einer gemeinsamen Glücksrad-Aktion für kleine Besucher und Tages-Rabatten auf das Sortiment. In der ALPHA Buchhandlung warten Siegerländer Wäffelchen, die Foto-Ausstellung „Gegenlicht“ von Jörn Heller, stimmungsvolle Live-Musik und ein Walzenklavier für Kinder.

Im blatt-werk ist ebenfalls ein Teil der Foto-Ausstellung „Gegenlicht“ von Jörn Heller zu sehen.

Bei picknicker zeigen die T-Shirt-Designer von ruben_s von 14 -17 Uhr u.a. die neue Stadtbad-Edition und Susanne Skalski präsentiert ihre Werke. Dazu gibt es spezielle Drinks mit und ohne Alkohol.

Brautmoden „Süß & Wolkig“ lädt zu einem Sektempfang, einem Get-together unter dem Motto „Was bedeutet Liebe für dich?“ und einem Gewinnspiel ein. Künstler Kurt Wiesner stellt dort seine Druckgrafiken aus.

Geschwisterherz bietet ein Get-together mit Getränken, bei dem DJ Ärger für die musikalische Begleitung sorgt. Pollypixelt zeigt Kunst aus Bügelperlen und Carina Eich stellt ihre Malereien aus und malt von 14 bis 16 Uhr live.

Im Atelier 7 gibt es einen Tattoo-Walk-in mit drei Künstlern und spontanen Siegen-Designs wie dem Krönchen oder Henner & Frieder. Außerdem wird eine große Freiluftleinwand live

gestaltet.

Kerstin Wagner (Zentrenmangement, Stadtmarketing Siegen GmbH, Diana Zilz (Wirtschaftsförderung, Stadt Siegen), Jörn Heller (Alpha Buchhandlung), Martina Renz (Schneiders Bäckerei), Verena Bilen (Geschwisterherz), Jutta Nebeling (Big Potato), Carolin Wagener (Geschwisterherz), Burc Ayan (süß und wolkig), Jamal El Quaryachi (blatt-werk), Janik Kiesewetter (picknicker), Mario Müller (Big Potato)

Foto: Stadtmarketing Siegen GmbH