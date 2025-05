Erneuter Einbruch in Supermarkt in Bad Berleburg

(wS/ots) Bad Berleburg 12.05.2025 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.05.2025) sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Bad Berleburg-Aue eingebrochen. Die Örtlichkeit war bereits am 24. April das Ziel eines Einbruchs.

Gegen 01:15 Uhr erhielt die Polizei am Montagmorgen Kenntnis von dem Einbruchalarm. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Supermarkt. Anschließend durchwühlten sie mehrere Verkaufsregale mit Tabakwaren. Die Höhe der Tatbeute ist noch nicht bekannt.

Noch vor Eintreffen der Polizisten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02751/909-0.