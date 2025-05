Orgelmatinée am 18. Mai um 10:45 Uhr in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 12.05.2025 | Aufgrund der Erstkommunionfeier am 5. Mai und des Konzertes am 11. Mai ist die Orgelmatinée in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 auf Sonntag, den 18. Mai im Anschluss an die Messe ab ca. 10:45 Uhr verlegt worden. Torsten Pott (Lennestadt) improvisiert über bekannte Marienlieder zum Marienmonat Mai.