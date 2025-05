Urbane Architektur und den Sonnenuntergang entdecken VHS Siegen-Wittgenstein bietet Fotowalk in Frankfurt am 17. Mai

(wS/vhs) Siegen / Frankfurt 12.05.2025 | Ein Sonnenuntergang hinter einer beeindruckenden Skyline ist ein Traum für jeden Fotografen. Die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein bietet für Fotobegeisterte am Samstag, 17. Mai 2025, einen Fotowalk in Frankfurt an. Hierbei soll die urbane Architektur sowie, bei gutem Wetter, der Sonnenuntergang fotografiert werden. Treffpunkt für den Fotowalk ist um 14 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der A45 in Freudenberg, Wilhelmshöhe. Die Teilnahmegebühr beträgt 47 Euro.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten eine Digitale Spiegelreflex-, Bridge oder Systemkamera sowie verschiedene Objektive, ein Stativ, Fernauslöser, volle Akkus und warme, zweckmäßige Kleidung mitzubringen. Der Fotowalk richtet sich an alle, die sich einigermaßen mit der Kamera auskennen, es werden keine Grundkenntnisse vermittelt. Bei gutem Wetter ist ein Besuch auf dem Maintower geplant. In diesem Fall entstehen Zusatzkosten in Höhe von zehn Euro. Interessierte können sich unter vhs-siegen-wittgenstein.de anmelden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de