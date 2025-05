Mehr Kita-Plätze für Siegen – SPD setzt auf langfristige Lösungen

(wS/spd) Siegen 03.05.2025 | Die Betreuungssituation in Siegen ist angespannt: Aktuell sind 129 Kinder ohne Betreuungsplatz, davon 100 im Ü3-Bereich. Besonders betroffen ist der Stadtteil Geisweid, wo derzeit 42 Kinder ohne regulären Platz auskommen müssen (so die Infos aus der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.04.2025).

SPD-Bürgermeisterkandidat Tristan Vitt sieht Handlungsbedarf:

„Die Zahlen machen deutlich: Das bestehende Angebot reicht nicht aus. Familien brauchen Verlässlichkeit – und die Stadt muss ihrer Verantwortung gerecht werden.“

Zwar gibt es noch freie Plätze in der Kindertagespflege, diese konzentrieren sich jedoch vor allem auf den U3-Bereich und sind nicht immer wohnortnah oder altersgerecht verfügbar. Besonders für über Dreijährige fehlen in mehreren Stadtteilen reguläre Kita-Plätze.

Mehrere Einrichtungen stehen zudem vor strukturellen Veränderungen:

Die Kita Jasminweg wird im Sommer 2025 geschlossen.

wird im Sommer 2025 geschlossen. Die Kita Breidscheidstraße wird ab August 2025 saniert und erweitert.

wird ab August 2025 saniert und erweitert. Für beide Einrichtungen sind wohnortnahe Übergangslösungen , etwa im ehemaligen Schulgebäude am Rüsterweg , in Planung.

, etwa im ehemaligen Schulgebäude am , in Planung. Für die Kita Stormstraßewird ein neuer Träger gesucht, der den Betrieb nahtlos weiterführen soll.

Die SPD Siegen arbeitet bereits an nachhaltigen Lösungen: Neben dem gezielten Ausbau bestehender Einrichtungen liegt der Fokus auf Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. So entsteht aktuell beispielsweise, mit der SPD, eine neue Kita in Eiserfeld am Hallenbad, hier werden 60 neue Betreuungsplätze geschaffen und 3,5 Millionen Euro investiert.

Tristan Vitt: „Die SPD Siegen setzt alles daran, dass die von den Veränderungen betroffenen Familien die Betreuungsplätze für ihre Kinder behalten. Kein Kind, das einen Betreuungsplatz hatte, darf ihn durch die geplanten Veränderungen in der Trägerlandschaft verlieren. Wir sehen den Bedarf – und handeln. Neue Plätze sollen dort entstehen, wo sie wirklich gebraucht werden. Wir treiben den Kita-Ausbau konsequent voran: bedarfsgerecht, langfristig geplant und zügig umgesetzt.“