Unfall zwischen Oberhundem und Würdinghausen: Motorradfahrer schwer verletzt

(wS/ots) Kirchhundem 03.05.2025 | Am Samstag, 03.05.2025, gegen 13:35 Uhr befuhr ein 63-jähriger, niederländischer Mann mit seinem Krad die L553 aus Rtg. Oberhundem in Rtg. Würdinghausen. In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich des Abzweigs Rinsecke wurde er aus der Kurve herausgetragen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw eines 21-jährigen. Dieser versuchte seinerseits noch auszuweichen und fuhr in den Graben. Durch den Sturz verletzte sich der Niederländer schwer (nicht lebensgefährlich) und musste dem Krankenhaus zugeführt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden, es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde geborgen und abgeschleppt.

Symbolfoto