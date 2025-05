Neubau- und Renovierungsprogramm: Kinder freuen sich über sanierten Spielplatz in der Koblenzer Straße in Siegen

(wS/si) Siegen 29.05.2025 | Die Absperrbänder sind weg, das Feuerwehrauto-Spielgerät wartet – ab sofort ist der sanierte Spielplatz in der Koblenzer Straße wieder offen. Parallel dazu laufen die Arbeiten am Spielplatz im Albichweg in Geisweid auf Hochtouren.

„Wir wollen, dass Kinder in Siegen gute Orte zum Spielen haben – sicher, abwechslungsreich und für alle zugänglich. Mit gezielten Sanierungen der Spielplätze schaffen wir genau das“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

Die Spielkombination wurde überarbeitet und hat ein neues Kletternetz sowie eine neue Rutsche bekommen. Highlight der Sanierung ist das inklusive Federwippgerät in Form eines Feuerwehrautos. Durch Fallschutzplatten aus Gummigranulat ist es auch für Kinder mit motorischen Einschränkungen zugänglich und lädt zum gemeinsamen Spielen ein. Die Zuwegung wurde barrierearm umgebaut. Zudem wurde der marode Holzzaun an der Grundstücksgrenze durch einen neuen 72 Meter langen Stabgitterzaun ersetzt.

Während in der Koblenzer Straße wieder gespielt wird, läuft die Sanierung des Spielplatzes im Albichweg in Geisweid noch. Dort wurde das alte Spielgerät bereits abgebaut. Das neue Spielgerät mit Rutsch- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ist bereits installiert. Zusätzlich kommen eine neue Hängematte und zwei Wipp-Pferde dazu. Auch die Fallschutzflächen werden saniert, vorhandene Wegsperren werden versetzt. Die Wiedereröffnung ist für Anfang Juli geplant.

Beide Maßnahmen sind Teil des aktuellen Neubau- und Renovierungsprogramms der Stadt Siegen für Kinderspielplätze. Die Spielplatzkommission – ein Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses – hatte beide Standorte nach einer umfassenden Bewertung im Jahr 2024 zur Sanierung empfohlen.

In diesem Jahr investiert die Stadt Siegen rund 450.000 Euro in weitere Spielplätze: Geplant sind der Neubau des Kinderspielplatzes an der Johannesstraße sowie die Planung und Vergabe der Komplettsanierungen an den Standorten Blauwunderstraße und Eduard-Schneider-Davids-Straße.

(v.l.) Eröffnung mit Spielbetrieb: Manuela Haas, Leiterin der Grünflächenabteilung und Bürgermeister Steffen Mues schauten sich den sanierten Spielplatz in der Koblenzer Straße an.

Foto: Stadt Siegen

