PERSONAL BESSER FINDEN – Aus Ochel Consulting wird INTERFACES Personalberatung

(wS/ip) Kreuztal 30.05.2025 | Seit 25 Jahren steht Ochel Consulting für maßgeschneiderte Lösungen in der Personalvermittlung. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert sich das Unternehmen fortan mit neuem Namen und modernem Erscheinungsbild und bekräftigt damit seine Philosophie einer besonders persönlichen und individuellen Beratungskultur, die seit der Gründung im Jahr 2000 den Erfolg prägt.

Mit einem klaren Fokus auf langfristige Arbeitsverhältnisse und Partnerschaften haben sich Geschäftsführer Detlef Ochel und sein Team als Spezialisten für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften etabliert. Zahlreiche Unternehmen aus Südwestfalen bzw. dem Dreiländereck NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz zählen zum Kundenstamm, doch auch international wurde bereits erfolgreich vermittelt. „Unser Anspruch ist seit jeher, Unternehmen und Bewerber passgenau zusammenzuführen und nachhaltig zu binden“, so Detlef Ochel.

Neuer Name, gleiche Werte

Der Namenswechsel zu INTERFACES Personalberatung unterstreicht die Ambitionen, auch in Zukunft die ideale Schnittstelle zwischen Bewerbern und Unternehmen zu sein, die im persönlichen Kontakt zusammengeführt werden.

Mit seinem neuen Look macht sich das Unternehmen bereit für die kommenden Jahre, spricht crossmedial eine Vielzahl von Entscheidungsträgern und Geschäftsführern unterschiedlicher Altersklassen an und geht weiterhin innovative Wege, um das Recruiting für Unternehmen erfolgreich zu gestalten sowie aussichtsreichen Bewerbern passgenaue Stellen zu präsentieren.

Hierbei hilft die aufmerksamkeitsstarke Kampagne, die über analoge und digitale Kanäle ihren Weg in die Köpfe der Interessenten findet, ganz nach dem Motto:

„Die Bewerber für Ihre offenen Positionen finden wir nicht gut. Sondern besser.“

Zur Neuausrichtung zählt auch eine neue Website, die optisch ansprechend und strukturell übersichtlich über die Leistungen von INTERFACES Personalberatung aufklärt, Erfolgsgeschichten präsentiert und den einfachen Kontakt zum Team herstellt. „Wir sind stolz, pünktlich zu unserem 25-jährigen Bestehen mit neuem Namen, neuem Look und bewährten Kompetenzen Bestands- und Neukunden auch in Zukunft zu begeistern“, freut sich Detlef Ochel.

INTERFACES Personalberatung ist eine Marke der Ochel Consulting GmbH

.

