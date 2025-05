Polizei beendet Maifeier – 40-jähriger wird festgenommen

(wS/ots) Wilnsdorf 02.05.2025 | Am Donnerstag (01.05.2025) und am frühen Freitagmorgen (02.05.2025) ist es zu Ruhestörungen im Bereich der Straße „Tannenhof“ in Rudersdorf gekommen.

Bereits am Donnerstagmorgen um 10:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass überlaute Musik aus dem Bereich Tannenhof durch das Tal schallen würde. Am frühen Freitagmorgen meldete sich der Zeuge erneut gegen 02:30 Uhr. Der Lärm sei unerträglich.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten eine sechsköpfige Personengruppe fest, die lautstark Musik hörte. Die Beamten ermahnten den 37-jährigen Veranstalter zur Ruhe. Da er sich uneinsichtig zeigte und den Beamten gegenüber angab, sich von der Polizei nichts verbieten lassen zu wollen, lösten die Beamten die kleine Feierlichkeit auf. Die Anwesenden erhielten Platzverweise. Einen 40-Jährigen nahmen die Polizisten wegen zwei bestehenden Haftbefehlen fest. Er musste die Beamten zur Polizeiwache nach Weidenau begleiten. Den 37-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

