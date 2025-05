Zwei Verkehrsunfälle mit größeren Kradgruppen – Update

(wS/ots) Bad Berleburg 02.05.2025 | In Wittgenstein haben sich am Donnerstag (01.05.2025) gleich zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kradfahrern ereignet.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei auf die L 717 bei Bad Berleburg-Diedenshausen alarmiert. Ein 59-jähriger Mann war gemeinsam mit fünf weiteren Kradfahrern in Richtung Diedenshausen unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr eine 61-Jährige mit ihrem PKW. Im Bereich einer S-Kurve verlor der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt. Er stürzte und rutschte in den entgegenkommenden PKW.

Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 61-Jährige und ihr 59-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die L 717 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

Kurze Zeit später ereignete sich auf der K40 bei Elsoff der nächste Kradunfall, bei dem eine 56-Jährige und eine 57-Jährige verletzt wurden. Ein 21-Jähriger kam zuvor als Teil einer größeren Gruppe durch einen Fahrfehler zu Fall. Der Mann war in Richtung Christianseck unterwegs. Durch ein anschließendes Ausweichmanöver kam es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen der 56-Jährigen und der 57-Jährigen.

Die beiden Verletzten wurden durch Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.