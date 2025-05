Streit am Siegufer in Siegen eskaliert – 47-Jähriger geht dazwischen und wird verletzt

(wS/red) Siegen 02.05.2025 | Am frühen Abend des 1. Mai musste die Polizei zu einem Einsatz am Siegufer in Siegen ausrücken. Gegen 18 Uhr war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 31 Jahren gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte der Streit, als einer der beiden Männer versucht haben soll, seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche anzugreifen. Ein 47-jähriger Mann, der die Situation offenbar entschärfen wollte, mischte sich ein – mit ernsten Folgen: Er wurde bei dem Versuch, Schlimmeres zu verhindern, selbst verletzt.

Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung des 47-Jährigen noch vor Ort. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und nahm die Ermittlungen zu dem Vorfall auf. Welche Hintergründe die Auseinandersetzung hatte und ob es weitere Beteiligte gibt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

