Von Maibäumen und Geburtstagsleitern – Im Siegener Sophienheim beweisen Senioren regelmäßig handwerkliches Geschick

(wS/dia) Siegen 02.05.2025 | Alles neu macht der Mai, heißt es. Etwas Neues zum Mai – das haben einige Senioren aus dem Siegener Sophienheim geschaffen. In fleißiger Teamarbeit fertigten sie einen kleinen, aber feinen Maibaum. Zum Start in den Wonnemonat wurde in der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland jetzt rund um das Bäumchen fröhlich gefeiert.

Einmal in der Woche treffen sich Senioren in der Werkstatt des Sophienheims, um unter Anleitung der Betreuungsassistenten Guido Grigat und Frank Böhmer gemeinsam zu bauen und zu basteln. Das Angebot wird sehr gut angenommen, sagt Marianne Solbach vom Sozialen Dienst: „In der Werkgruppe kommen Männer aus allen vier Wohngruppe zusammen – jeder so, wie er möchte und Lust hat. Hin und wieder ist auch mal eine Dame mit dabei, aber unsere Bewohnerinnen treffen sich eher im Gartenclub.“ Dabei kommt es jedoch zu Kooperationen. So wollen die Herren der Werkgruppe bald im Auftrag der Gärtnerinnen ein Hochbeet bauen.

Bevor es ans Hochbeet geht, galt es für die Handwerker aber erst einmal, zwei andere Projekte „abzuarbeiten“: So wurde parallel zum Maibaum an einer Geburtstagsleiter gebastelt. Das Prinzip: Jede Sprosse zieren aufsteigend runde oder halbrunde Jubiläen – bis oben zum jeweiligen Alter nebst einem Foto des Geburtstagskinds. Zu Ehrentagen soll die Leiter dann festlich geschmückt und neben der Zimmertür der Jubilarin oder des Jubilars aufgestellt werden. Und so wurden in den vergangenen Tagen fleißig hölzerne Ziffern per Stichsäge ausgeschnitten, mit Schleifpapier angeraut und mit Farbe versehen. Dabei geht es mehr als nur um den Spaß am gemeinsamen Werkeln, sagt Guido Grigat: „Die Tätigkeiten sollen helfen, die Motorik unserer Bewohner zu erhalten.“

Dass die Senioren mit Feuereifer dabei sind, zeigte sich auch bei den Arbeiten am Maibaum. In Teamwork wurde zunächst ein Sockel gefertigt und – sozusagen als Maiwiese – mit Krepppapier grün ummantelt. Klar durfte auch der traditionelle Kranz nicht fehlen. Dieser wurde dann abschließend mit bunten Bändern verziert. Das schmucke Bäumchen stand sodann im Mittelpunkt einer kleinen Maifeier mit Maibowle – im Rahmen des traditionellen „Herren-Stammtischs“ im Sophienheim. Einrichtungsleiter Pasquale Sting freut sich über die gelungene Aktion: „Der Maibaum ist ein Symbol für Wachstum, Fruchtbarkeit und das Erwachen der Natur. Viele unserer Bewohner vermissen die Tradition des Maibaumaufstellens. Die Aktivität hat bei ihnen Erinnerungen geweckt und sie dazu angeregt, Geschichten aus früheren Zeiten auszutauschen, während sie Spaß an der gemeinsamen Tätigkeit hatten. Vielleicht gelingt es uns ja im nächsten Jahr sogar, einen großen Maibaum im Hof aufzustellen.“

In der Werkstatt des Sophienheims kommen regelmäßig handwerklich interessierte Senioren zusammen, um unter Anleitung der Betreuungsassistenten Frank Böhmer und Guido Grigat (3. und 4. von links) zu basteln. Jüngstes Projekt: ein kleiner Maibaum zur Feier in den Wonnemonat.

Foto: Diakonie in Südwestfalen

