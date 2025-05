Reinhard Hanke – Der Kreuztaler Künstler mit internationalem Format – Ausstellung im Ring-Theater Amberg vom 31. Mai bis 8. Juni 2025

(wS/red) Kreuztal 15.05.2025 | Der Kreuztaler Künstler Reinhard Hanke steht exemplarisch für eine Kunst, die nicht im Lauten, sondern in der Tiefe ihre Kraft entfaltet. Abseits der großen Kunstmetropolen hat er in Kreuztal-Littfeld – umgeben von Feldern und Wäldern – seinen kreativen Rückzugsort gefunden. Von hier aus erreichen seine Werke die internationale Bühne: Ausstellungen in Berlin, Mailand, Warschau und zuletzt im renommierten Hong Art Museum im chinesischen Chongqing zeugen von der weltweiten Anerkennung, die Hanke mit seinem vielschichtigen Schaffen erfährt.

Nun ist seine aktuelle Ausstellung im AMBERGER RING-THEATER zu sehen – eine Gelegenheit, das Werk eines Künstlers zu erleben, dessen Bilder weit über das Sichtbare hinausreichen. Die Vernissage findet am 30. Mai um 19:30 Uhr statt. Die Ausstellung läuft bis zum 8. Juni 2025 und ist samstags und sonntags von 15:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Hankes Kunst beschäftigt sich intensiv mit dem Menschen – mit dessen Leid, Zwängen, Ängsten, aber auch mit Hoffnung und Wandel. Seine Arbeiten gehen über rein ästhetische Oberflächen hinaus und fordern den Betrachter auf, sich mit den verborgenen Schichten der Realität auseinanderzusetzen. Durch den Einsatz von Symbolik und Metaphern lädt er dazu ein, hinter das Offensichtliche zu blicken und die Welt mit neuen Augen zu sehen.

Tief geprägt ist sein Werk durch persönliche Erfahrungen. Besonders der Schlaganfall im Jahr 2007, der sein Sprachzentrum zerstörte, veränderte Hanke – und seine Kunst – grundlegend. In der Folge wurde die Kunst sein wichtigstes Kommunikationsmittel, ein Ventil, ein neuer Ausdruckskanal. Sein Motto: „Nur Pakete werden aufgegeben!“ steht für eine unerschütterliche Lebenshaltung, die sich in jedem seiner Werke spiegelt.

Bereits im Dezember 2024 berichtete wirSiegen.de unter dem Titel „Hinter der Oberfläche: Die tiefgründige Schönheit von Reinhard Hankes Werken“ über seinen beeindruckenden Weg. Der Artikel erzählt nicht nur über die ästhetische Kraft seiner Arbeiten, sondern auch über die Tiefe und Menschlichkeit, die sie ausstrahlen – Qualitäten, die sich in der Ausstellung in Amberg eindrucksvoll bestätigen.

Zeichenwende – Ausführungen zur Kunstausstellung

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Ausstellung „Reinhard Hanke“ im AMBERGER KUNSTVEREIN

📍 Ring-Theater, Spitalgraben 2a, Amberg

🗓️ Vernissage: 30. Mai 2025 | 19:30 Uhr

🖼️ Ausstellung: 31. Mai – 8. Juni 2025 | Je Samstag & Sonntag, 15:00 – 18:00 Uhr

🎟️ Eintritt frei

🌐 www.akt-kunstverein-amberg.de

🌐 www.rhanke.de