Unfall in Geisweid: Drei Fahrzeuge und ein Balkonpfosten – zum Glück keine Verletzten

(wS/red) Siegen 15.05.2025 | Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in der Reckhammerstraße in Geisweid zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Die gute Nachricht vorweg: Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf die Reckhammerstraße aus Richtung der Kreuzung Ludwig-Kenter-Straße / Breitscheidstraße. Als ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der Golf-Fahrer dies offenbar zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte er nach links auszuweichen – jedoch mit unglücklichem Ausgang.

Der VW kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Dieses wurde schließlich gegen einen Balkonpfosten gedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf rund 17.000 Euro.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Geisweid im Einsatz, um den Brandschutz sicherzustellen. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort – alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de