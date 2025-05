Ruhiger Verlauf bei mehreren Versammlungen im Stadtkern von Hilchenbach

(wS/polsiwi) Hilchenbach 03.05.2025 | Am heutigen Samstag herrschte im Stadtkern von Hilchenbach ein reges Versammlungsgeschehen. Insgesamt sechs angemeldete Versammlungen prägten das Stadtbild – begleitet von einem umfangreichen Polizeieinsatz, der für einen weitgehend störungsfreien Ablauf sorgte.

Den Auftakt machte am Morgen um 9:00 Uhr die Kundgebung „Hilchenbach bleibt bunt“ auf der Gerichtswiese. Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten hier ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Die Versammlung verlief laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle.

Parallel dazu veranstaltete eine Kleinspartei fünf weitere Versammlungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet. Den Beginn machte eine Lautsprecherfahrt zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr. Thema der Durchsagen war die Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten Julian Bender. Auch diese Aktion verlief störungsfrei.

Zur gleichen Zeit – zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr – fand auf dem Marktplatz eine Versammlung unter dem Motto „Für Familie, Heimat und Tradition“ statt. Auch dieser Infostand wurde von der Polizei ohne besondere Vorkommnisse begleitet.

Am frühen Nachmittag, von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, versammelten sich Anhänger der Partei am Kreisverkehr Rothenberger Straße / In der Herrenwiese. Unter dem Slogan „Hilchenbach braucht Veränderung! – Unterstützt den III. Weg“ wurden Transparente gezeigt. Auch hier blieb es ruhig.

Im Anschluss präsentierte sich die Partei von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr mit einem „Tag der offenen Tür“ in der Dammstraße. Die Polizei begleitete die Veranstaltung mit einer sichtbaren Präsenz und meldete auch hier keine besonderen Vorfälle.

Die letzte Veranstaltung des Tages begann um 16:00 Uhr in geschlossenen Räumen in der Dammstraße. Unter dem Motto „Wahlkampfversammlung zur Kommunalwahl 2025 – Deutsche Interessen durchsetzen“ soll sie voraussichtlich bis Mitternacht andauern. Auch zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 17:25 Uhr) sind noch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort, um einen sicheren Verlauf der Versammlung zu gewährleisten.

Die Kreispolizeibehörde zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Unsere Maßnahmen haben gegriffen. Die Versammlungen verliefen bislang friedlich und ohne nennenswerte Störungen“, so ein Sprecher.

Hilchenbach erlebte somit einen weitgehend ruhigen Samstag. Die Polizei wird die Lage auch in den kommenden Stunden weiter eng begleiten.

