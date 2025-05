Neue Spielgeräte für kleine Entdecker – 450.000 Euro für sichere und familienfreundliche Spielplätze in Siegen

(wS/si) Siegen 02.05.2025 | Am Spielplatz in der Koblenzer Straße wehen die Flatterbänder und der Minibagger steht bereit: Der Spielplatz wird saniert und renoviert. Auch der Spielplatz im Albichweg in Geisweid (Wenscht) erhält eine Auffrischung.

Die Maßnahmen sind Teil des umfangreichen Neubau- und Renovierungsprogramms der Kinderspielplätze in der Stadt Siegen: „Das sind wichtige Investition in die Familienfreundlichkeit unserer Stadt. Auf dem Programm stehen dieses Jahr noch für insgesamt rund 450.000 Euro der Neubau des Kinderspielplatzes Johannesstraße sowie die Planung und Vergabe für die Komplettsanierungen der Spielplätze Blauwunderstraße und Eduard-Schneider-Davids-Straße. Hinzu kommen weitere Mittel für die Durchführung kleinerer und größerer Reparaturmaßnahmen, sagte Bürgermeister Steffen Mues.

Von März bis September 2024 bereiste und bewertete die Spielplatzkommission als Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses der Stadt Siegen die städtischen Kinderspielplätze. Die Aufgabe der Spielplatzkommission besteht in der fachlichen Begleitung und einem Vorschlagsrecht für den Neubau und die Renovierung der Kinderspielplätze in Siegen. Die Spielplatzkommission bewertet die Spielplätze nach Kriterien wie Barrierefreiheit, Ausstattung und Zustand. Aus dieser Bewertung ging hervor, dass die Spielplätze in der Koblenzer Straße und im Albichweg priorisiert noch in diesem Jahr saniert werden.

Seit Dienstag, 22. April, laufen die Arbeiten am Spielplatz in der Koblenzer Straße an der Siegerlandhalle. Voraussichtlich am 7. Mai sind sie abgeschlossen, die Fläche kann aber erst ab dem 19. Mai wieder genutzt werden, wenn die Fundamente ausgehärtet sind. Der defekte Holzzaun wird durch einen 72 Meter langen Stabgitterzaun ersetzt. Die vorhandene Kontaktschaukel erhielt einen neuen Anstrich. Die Rutsche und das Kletternetz der Spielkombination wurden zudem erneuert. Neu hinzu kommt ein inklusives Federwippgerät in Form eines Feuerwehrautos. Dank Gummigranulat als Fallschutz ist das Feuerwehrauto für Kinder mit unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten besser nutzbar. Zudem wird die Zuwegung barrierearm umgebaut. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei rund 20.000 Euro. Später folgen noch Arbeiten an den Wegen der angrenzenden Parkanlage.

Seit Dienstag, 29. April, laufen die Arbeiten am Spielplatz im Albichweg. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich vier bis sechs Wochen. Das alte Spielgerät wird abgerissen, weil es aus Sicherheitsgründen nicht mehr nutzbar ist. Der Spielplatz wird mit einer neuen Spielkombination mit Rutsche und Klettermöglichkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen ausgestattet, die Kinder unterschiedlichen Alters nutzen können. Es erhält einen niedrigschwelligen Einstieg mit Handläufen, wodurch es barriereärmer wird. Ergänzt wird das Angebot durch eine Hängematte und zwei Wipp-Pferde. Zudem werden die Fallschutzbereiche saniert und Wegsperren versetzt. Die Kosten für die Maßnahme liegen bei rund 64.000 Euro.

Der Spielplatz Koblenzer Straße in der Nähe der Siegerlandhalle wird derzeit modernisiert. Ab Montag, 19. Mai, kann hier wieder gespielt werden.

