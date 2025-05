Wofür brennst du? Feuer und Flamme sein! Ein besonderer Gottesdienst in der Feuerwehr Buschhütten

(wS/pns) Kreuztal 02.05.2025 | Am Sonntag, dem 11. Mai, um 15:30 Uhr wird die Reihe „Gottesdienste an besonderen Orten“ des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland fortgesetzt. Unter dem Thema „Wofür brennst du? – Feuer und Flamme sein!“ findet der Gottesdienst diesmal im Feuerwehrgerätehaus in Kreuztal-Buschhütten statt.

Im Anschluss sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, das Gelände der Feuerwehr zu erkunden und die Gerätschaften in Augenschein zu nehmen. Auch die Feuerwehrautos dürfen bestiegen werden. Die ganze Familie – von Jung bis Alt – ist herzlich willkommen.

Foto: Björn Hadem