Sommerfeeling pur: Freibäder in Hilchenbach und Müsen freuen sich auf viele Gäste

(wS/hi) Hilchenbach 27.05.2025 | Gute Nachrichten von der Stadt Hilchenbach für die Freibadsaison: Durch verschiedene Reparatur- und Sanierungsarbeiten ist es der Stadtverwaltung gelungen, den erheblichen Wasserverlust im Schwimmbecken des Freibades in Hilchenbach zu verringern. Er bewegt sich nun in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

„Damit haben wir sichergestellt, dass die Freibadsaison, wie mit dem Betreiberverein TuS Hilchenbach abgestimmt, am 31. Mai 2025 beginnen kann“, betont Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis.

Gleichzeitig bleibt der Handlungsbedarf allerdings bestehen, da Wasserverluste immer noch auftreten.

„Entsprechend streben wir eine vollständige Sanierung des Schwimmbeckens bis zum Beginn der Freibadsaison 2026 an. Dazu werden wir die Kosten in die Haushaltsberatung für 2026 einbringen, und ich werde mich für eine zeitnahe Umsetzung der notwendigen Maßnahmen einsetzen“, sagt Kyrillos Kaioglidis zu.

Auch das Freibadteam des TuS Müsen hat seine Vorbereitungen für die Saison abgeschlossen. Wie Teamchef Wieland Abele anmerkt, ist Müsen als Naturfreibad allerdings auf Sonnenschein angewiesen, damit eine gewisse Wassertemperatur erreicht wird. Den konkreten Termin für den Saisonbeginn macht der TuS Müsen daher von der Wetterentwicklung in den kommenden Tagen abhängig.

Badegäste können sich also bereits jetzt auf die Freibadsaison in Hilchenbach und Müsen freuen.

Ralf Limper für den Badbetreiber TuS Hilchenbach e. V., André Jung als Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses, Carsten Irle, Vorsitzender des Fördervereins und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freuen sich, dass die Freibadsaison in Hilchenbach beginnen kann.

