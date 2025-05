TriTeam Siegerland begeistert mit Nachwuchspower – Podiumsplätze in allen Altersklassen – Jalon Frensch mit DM-Ticket

(wS/tri) Kreuztal 20.05.2025 | Beim der zweiten Station des NRW Nachwuchscups am 18. Mai im Rahmen des Drensteinfurt Triathlons zeigten die jungen Athletinnen und Athleten des TriTeam Siegerland starke Leistungen.

Besonders im Fokus stand dabei Jalon Frensch, der sich mit einem klugen Rennen und starker Vorstellung den Sieg bei den Junioren sicherte – mit einer beeindruckenden Minute Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Damit ist Jalon Frensch der zweite Athlet des TriTeam Siegerlandes, neben Kaderathletin Greta Fuchs, der sich für die Jugend DM am 22. Juni in Rothsee qualifiziert hat.

Schon am frühen Morgen eröffnete Anton Oberin mit einem Swim and Run bei den Schülern C (Jahrgang 2017/2016) den Wettkampftag und landete auf einem guten Rang 3. Im Rennen der Schüler B, Triathlon mit 200m Schwimmen – 5 km Rad und 1km Lauf zeigte Elmar Schneider eine konstant starke Leistung und wurde mit einem hervorragenden 5. Platz belohnt.

In der Altersklasse Schüler A (2012/2013) überzeugte der 12-Jährige Jannis Semmerling mit einer der besten Radzeiten des Tages. Am Tag vorher erlief der Laufspezialist sich noch den Siegerland-Rekord über 800m auf der Stählerwiese, am Tag drauf zeigte er auch seine Qualitäten als Dreikämpfer. Mit stark verbesserter Schwimmleistung und der überzeugenden Radperformance über die 10 km erkämpfte er sich den 3. Platz und erzielte nun auch im Triathlon seinen ersten Podiumsplatz.

Dem stand die 12-jährige Niederdielfenerin Lieselotte Oberin nichts nach. Bei den weiblichen Schülerinnen A sorgte Lilo für ein deutliches Ausrufezeichen und siegte souverän mit 30 Sekunden Vorsprung ihre Altersklasse. Leni Schneider, ebenfalls 2012, erreichte in ihrem ersten Nachwuchscuprennen einen guten Rang 11. Die Sportlerinnen des jüngeren Jahrgangs 2013 starteten hier das erste Mal über die Strecke 400m Schwimmen – 10 km Rad und 2,5 km Laufen. Klara Schnabel absolvierte sogar ihren allerersten Triathlon und landetet auf einem sehr guten Platz 12, dicht gefolgt von der Fellinghäuserin Mariam Jamil auf Platz 15.

In der weiblichen Jugend A (Jahrgang 2009/2008) startete ein stark besetztes Team des TriTeam Siegerland. Merle Schnabel zeigte sich laufstark und belegte Platz 6, direkt dahinter folgten die Zwillinge Emma und Mathilda Schneider auf den Rängen 7 und 8. Frida Schneider kämpfte sich trotz Magenprobleme bis auf die letzten Meter durch und erreichte Platz 9. Für das erfolgreiche Quartett war es der erste Einsatz auf der Strecke 800m Schwimmen – 20 km Rad und 5 km Laufen und die vier waren zu Recht zufrieden mit ihrer tollen Leistungen.

In der männlichen Jugend A ging Ben Jonas Berg ebenfalls bei seinem ersten Nachwuchscuprennen an den Start und landete auf einem guten 13. Platz. Hier ist durchaus noch Luft nach oben.

Der laufstarke Athlet ist eingangs an seinem Radstellplatz vorbei gelaufen und hat dadurch wertvolle Zeit in der Wechselzone liegengelassen. Bei der weiblichen U23 gewann die nun für den SSF Bonn startende Siegerländerin Inga Sauer ungefährdet ihre Altersklasse.

Aber auch einige mitgereiste Eltern waren aktiv: Markus Schneider startete auf der Kurzdistanz und belegte Rang 6. in seiner Altersklasse. Die längste Strecke des Tages bewältigte Anna Schneider Schaffaczik auf der Mitteldistanz mit einem tollen 3.Platz in Ihrer Altersklasse.

Das TriTeam Siegerland zeigte damit eindrucksvoll die Breite und Stärke seines Nachwuchses – mit Siegen, Podiumsplätzen und kämpferischen Leistungen in allen Altersklassen, so die mehr als zufriedenen Trainer Carsten und Claudia Wunderlich.

Die nächste Station des Nachwuchscups ist bereits kommenden Sonntag, der 25.05.2025 in Gütersloh beim Dalkeman-Triathlon für die SchülerA und JugendB.



Fotos: TriTeam Siegerland