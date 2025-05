Kreuztal startet den nächsten großen Schritt in die digitale Zukunft: Spatenstich für Glasfaserausbau durch GREENFIBER und Stadt Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 20.05.2025 | Erstmeldung | Mit einem symbolischen Spatenstich nahe dem Parkplatz „Zum Erbstollen“ hat Kreuztal heute den nächsten Schritt für eines der größten Infrastrukturprojekte seiner Geschichte gegeben: den flächendeckenden Glasfaserausbau. Hinter dem Projekt steht die Breitband Kreuztal GmbH – eine Kooperation der Stadt Kreuztal mit dem Infrastrukturunternehmen GREENFIBER.

„Heute ist ein guter Tag für Kreuztal“

„Mit dem Start des eigenwirtschaftlichen Ausbaus schließen wir eine der letzten Versorgungslücken auf dem Weg zur Gigabit-Stadt“, sagte Bürgermeister Walter Kiß im Rahmen der Veranstaltung. „Wir investieren hier nicht nur in digitale Leistungsfähigkeit, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt insgesamt.“

Der eigenwirtschaftliche Ausbau umfasst rund 115 Kilometer Glasfasertrasse, zusätzlich zu etwa 70 Kilometern, die im geförderten Ausbau realisiert werden. Insgesamt entstehen so rund 185 Kilometer neue Glasfaserleitung in Kreuztal.

Mehr als 3.000 Anschlüsse bereits beauftragt

Die Nachfrage aus der Bevölkerung ist hoch: Über 3.000 Haushalte haben im eigenwirtschaftlichen Ausbaugebiet bereits einen Glasfaser-Hausanschluss beauftragt. Zudem liegen 320 Aufträge aus förderfähigen Adressen vor – ein starkes Zeichen für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Projekt und den Wunsch nach einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur.

Baubeginn am Schulzentrum nördlich der Marburger Straße

Die Bauarbeiten beginnen im Bereich nördlich der Marburger Straße, konkret am Schulzentrum, wo der erste Hauptverteiler errichtet wird. Dieser stellt eine zentrale technische Komponente für den Netzbetrieb dar. „Die Bagger rollen bereits – und das ist erst der Anfang“, erklärte GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe beim Spatenstich. „Gemeinsam mit der Stadt Kreuztal sorgen wir dafür, dass schon bald tausende Haushalte in der Region von einem zukunftssicheren Glasfaseranschluss profitieren. Wir freuen uns über die Dynamik dieses Projekts und den großartigen Rückhalt in der Bevölkerung.“

Flächendeckendes Netz für ganz Kreuztal

Das Ziel ist ein flächendeckendes Glasfasernetz – also eine Versorgung, die nicht nur zentrale Lagen, sondern die gesamte Stadt einschließt. Das bedeutet stabiles und schnelles Internet für alle – auch dann, wenn mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig online sind, etwa beim Streaming, Arbeiten im Homeoffice oder Online-Gaming.

Warum Glasfaser?

Die bestehenden Kupferleitungen, über die DSL und VDSL angeboten werden, stoßen bereits heute an ihre Leistungsgrenzen. Glasfaser hingegen ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 2.500 Mbit/s und mehr. Sie ist zudem deutlich stabiler, effizienter und energieärmer im Betrieb. Besonders in Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung ist der Wechsel auf Glasfaser ein entscheidender Schritt.

Kostenloser Anschluss für begrenzte Zeit möglich

Aktuell ist der Hausanschluss an das Glasfasernetz noch kostenfrei – eine Ersparnis von rund 500 Euro. GREENFIBER und die Stadt Kreuztal weisen darauf hin, dass sich auch Nachzügler noch für einen Anschluss entscheiden können, bevor die Bauphase in den jeweiligen Gebieten abgeschlossen ist.

Zukunft des Internets: DSL vor dem Aus

Langfristig wird DSL deutschlandweit abgeschaltet. Die Bundesnetzagentur hat hierfür einen dreistufigen Umstellungsplan („Kupfer-Glas-Migration“) vorgestellt. Nach einer freiwilligen Umstiegsphase und einer strukturierten Übergangszeit erfolgt schließlich die Abschaltung des Kupfernetzes – frühestens ab 2026 in einzelnen Regionen. Ein einheitlicher Termin für ganz Deutschland ist jedoch nicht vorgesehen, da der Glasfaserausbau regional unterschiedlich schnell voranschreitet.

Fazit: Glasfaser sichert Kreuztals digitale Teilhabe

Mit dem heutigen Baubeginn setzt die Stadt Kreuztal einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Infrastruktur. Das Vorhaben steht für moderne Telekommunikation, kommunale Gestaltungsfähigkeit und eine vorausschauende Planung im digitalen Wandel. Bürgerinnen und Bürger, die sich bislang noch nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, erhalten nun die Möglichkeit, sich rechtzeitig anzuschließen.

Mehr dazu auf greenfiber.de/kreuztal

Weitere Infos folgen