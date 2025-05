Tristan Vitt ist neuer Vorsitzender der SPD Siegen-Mitte

(wS/spd) Siegen 20.05.2025 | Tristan Vitt, nominierter Bürgermeisterkandidat der SPD für die Kommunalwahl 2025, ist am 10. April 2025 auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins der SPD Siegen-Mitte zum neuen Ortsvereinsvorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf Nils Bornhütter, der den Ortsverein zuletzt mit großem Engagement führte, aus beruflichen Gründen jedoch nicht erneut kandidierte.

„Ich danke Nils für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren. Jetzt ist es Zeit, dass die SPD Siegen-Mitte weiterhin politisch Flagge zeigt: Wir stehen für bezahlbaren Wohnraum, sichere Stadtteile, starke Bildung und eine Wirtschaftspolitik, die Arbeit schafft – und nicht nur Überschriften produziert. Wer will, dass sich in Siegen wirklich etwas bewegt, muss den Finger in die Wunde legen und Lösungen anbieten. Genau das haben wir vor“, so Tristan Vitt nach seiner Wahl zum Ortsvereinsvorsitzenden.

Als besonderer Gast nahm auch Landrat Andreas Müller an der Versammlung teil. Dieser ehrte im Rahmen der Versammlung gemeinsam mit Tristan Vitt die langjährigen Mitglieder und begrüßte die zahlreichen Neumitglieder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Christiane Gutbier und Ernst Göckus ausgezeichnet sowie Kersten Riebe und Simon Dietewich für 10 Jahre Mitgliedschaft.

Die SPD Siegen-Mitte will ihre Präsenz bei den Bürgerinnen und Bürgern weiter ausbauen, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern intensivieren und sich klar für Themen wie bezahlbares Wohnen, Sicherheit, Bildung und wirtschaftliche Perspektiven positionieren.