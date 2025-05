Eiserfelder Weiher Open Air 2025 begeistert mit Musik, Gemeinschaft und gelungener Organisation

(wS/fv) Siegen 20.05.2025 | Das Eiserfelder Weiher Open Air 2025 war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg: Am 17. Mai strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an den Eiserfelder Weiher, um bei tollem Wetter ein musikalisches Highlight in entspannter Atmosphäre zu erleben. Für die musikalische Stimmung sorgten die Buddies Unplugged und Superliquid, die das Publikum mit mitreißenden Live-Auftritten und Coversongs begeisterten. Die Kulisse des Weihers und die handgemachte Musik schufen auch in diesem Jahr wieder eine einzigartige Open-Air-Atmosphäre, die das Publikum sichtlich genoss.

Besonders bemerkenswert: Die komplette Veranstaltung wurde wieder ehrenamtlich vom Förderverein Naturfreibad Eiserfeld e.V. organisiert. Mit viel Herzblut und Engagement sorgten so der Verein rund um die Vorsitzende Melanie Kring und viele Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für ein professionelles und kostenloses Event in der Region. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und Gemeinschaft.

Der Abend verlief absolut friedlich und störungsfrei. Das sorgfältig geplante Sicherheitskonzept ging voll auf – alle behördlichen Auflagen der Stadt Siegen wurden nicht nur erfüllt, sondern vorbildlich umgesetzt. Die Veranstalter bedanken sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Helferinnen und Helfern, der Stadtverwaltung, den Sicherheitsdiensten sowie dem verständnisvollen Publikum.

Das Weiher Open Air 2025 hat einmal mehr gezeigt: Gemeinschaft, Ehrenamt und Musik sind eine unschlagbare Kombination. Die Planungen für 2026 können kommen!