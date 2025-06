65-Jährige flüchtet betrunken nach Verkehrsunfall

(wS/ots) Siegen 12.06.2025 | In Siegen ist am Mittwochabend (11.06.2025) eine 65-Jährige gefasst worden. Die Dame hatte zuvor auf einem Wanderparkplatz an der Tiefenbacher Straße in Weidenau einen Verkehrsunfall verursacht und war anschließend mit ihrem PKW geflüchtet.

Gegen 18:25 Uhr meldete sich ein Zeuge des Verkehrsunfalls auf der Leitstelle. Er konnte die Frau sowie das Kennzeichen genau beschreiben und gab an, dass sie augenscheinlich alkoholisiert war.

Im Rahmen der Fahndung fanden die Polizisten das verschlossene Auto gegen kurz nach 19 Uhr in der Meilerstraße in Siegen. Von der Frau fehlte jedoch jede Spur.

Gegen 19:40 Uhr trafen Beamte im Stockweg auf eine schwankende Fußgängerin mit Hund. Die Personenbeschreibung des Zeugen traf auf die Frau zu. In der Jackentasche fanden die Polizisten den Autoschlüssel des PKW.

Die 65-Jährige kam daraufhin mit auf die Polizeiwache nach Siegen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Den Hund der Dame, der während des Einsatzes noch einen Polizeibeamten in den Handschuh biss, betreute in der Zwischenzeit ein Nachbar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Beamte die 65-Jährige zurück in den Stockweg, wo sie ihren Vierbeiner wieder in Empfang nehmen konnte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

