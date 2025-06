Dank aufmerksamer Zeugen Fahrraddieb gestellt – der Täter ist vermutlich für eine Vielzahl von Eigentumsdelikten verantwortlich

(wS/ots) Bad Berleburg 12.06.2025 | Mehreren aufmerksamen Zeugen verdankt die Polizei die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Mehrfachtäters und das Auffinden zahlreichen Diebesgutes.

Am frühen Mittwochmorgen (11. Juni) wollte ein Anwohner im Hudeweg mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Dabei stellte er fest, dass das Fahrrad aus der Garage entwendet worden war. Kurze Zeit später erhielt er über einen Bekannten den Hinweis, dass dieser ebenfalls in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person mit einem E-Bike im Bereich eines Sägewerks in Aue gesehen habe. Die eingesetzte Polizeistreife fahndete sofort nach dem Verdächtigen und konnten diesen wenig später nahe einem Waldgebiet sichten. Die Person flüchtete mit dem E-Bike in den Wald. Hier konnte sie wenig später ohne das Fahrrad angetroffen werden. Bei der Suche nach dem Rad verweigerte der 16-Jährige Angaben zum Ablageort des E-Bikes. Allerdings hatte ein Jagdpächter das Geschehen zuvor beobachtet und konnte die Beamten zu dem abgelegten Zweirad führen.

Weitere Absuchen auf der Route des Täters führten zum Auffinden von Gegenständen, die zum Teil aus bereits bekannten Diebstahlsdelikten stammten. Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen in diesem Gesamtkomplex aufgenommen. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen der in Frage kommenden Eigentumsdelikte.

Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Mutter übergeben.

