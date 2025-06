8. Siegener Women’s Run 2025 am 14. September 2025 – Start und Ziel: Sieg-Arena, Eintracht Siegen

(wS/an) Siegen 16.06.2025 | Über 1000 „Sieg-Perlen“ erwartet

Am Sonntag, 14. September 2025, startet die 8. Auflage des Siegener Women’s Run powered by Marien Gesellschaft Siegen unterstützt durch die Herkules Group. Die Organisatoren der neuen :anlauf GmbH und das Frauenlauf-Kompetenzteam erwarten 1.000 Läuferinnen an der Sieg-Arena in der Siegener Eintracht. Auf einer Pressekonferenz beim Hauptsponsor Marien Gesellschaft Siegen wurde jetzt das Programm des Frauenlaufs vorgestellt. Neu: In diesem Jahr wird das Angebot auf fünf Strecken erweitert. Das Anmeldeportal ist bereits geöffnet.

Noch sind rund drei Monate Zeit bis zum großen Frauenlauftag an der Siegener Eintracht, doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Am Sonntag, 14. September 2025, startet die 8. Auflage des Siegener Women’s Run powered by Marien Gesellschaft Siegen unterstützt durch die Herkules Group. Der reine Frauenlauf wird wie schon in den Jahren zuvor an der Sieg-Arena, der 2,2 Kilometer langen innerstädtischen Laufstrecke in der Siegener Eintracht, gestartet. Auf einer Pressekonferenz beim Hauptsponsor Marien Gesellschaft Siegen stellten die beiden Organisatoren Ingo Schaffranka und Markus Ritter von der neuen :anlauf GmbH das Programm des Women’s Run vor.

„Im Vorjahr waren es ja knapp 1.000 Teilnehmerinnen, diesmal wollen wir mehr. Wir sehen da noch Luft nach oben. Auch wenn es nur ein regionaler Lauf bleiben wird, so spielen wir hier in Siegen durchaus in der Oberliga der Frauenläufe in Deutschland“, erklärte :anlauf-Geschäftsführer Markus Ritter. Ritter machte nochmal deutlich, wo der Fokus der Veranstaltung liegt: „Wir freuen uns über viele schnelle Läuferinnen, wir haben aber vor allem das Thema Gesundheit im Blick. Und deshalb heißt es am 14. September wieder, runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe.“

Die Organisatoren der :anlauf GmbH setzen im Jahr eins nach Organisator Martin Hoffmann weiterhin auf Kontinuität und auf das bewährte Konzept des Women’s Run. Ritter: „Wir machen in 2025 nichts anders als zuvor, es hat ja auch alles gut funktioniert.“ Und so bleibt die Marien Gesellschaft Siegen auch der Hauptsponsor, weitere Unterstützer sind die Sparkasse Siegen, das Autohaus Walter Schneider, der Absolute Run Ausdauer Siegen und die Krombacher Brauerei.

In diesem Jahr ist die Herkules Group neu im Kreise der Hauptsponsoren.

An die Anfänge des Siegener Women’s Run erinnerte Michael Wörster, Verantwortlicher für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Marien Gesellschaft Siegen: „Wir saßen damals in geselliger Runde zusammen, um den Firmenlauf zu besprechen. Als Brustkrebszentrum wollten wir den Präventionsgedanken mehr in den Vordergrund rücken und so ist die Idee zum Siegener Women’s Run entstanden. Uns freut es natürlich ganz besonders, dass der Lauf so groß geworden ist. Ein eigener Frauenlauf macht auch Sinn, denn Frauen ticken anders beim Sport als Männer. Für Frauen ist der kommunikative Charakter viel wichtiger als der Wettkampf.“ Christina Ballarini (Sparkasse Siegen) erklärte: „Wir sind von Anfang an dabei, seit jetzt acht Jahren und wir werden auch weiterhin den Frauenlauf unterstützen.“

Auch wenn die Federführung und Organisation die :anlauf GmbH übernimmt, so ist der Siegener Women’s Run auch weiterhin ein Lauf organisiert von Frauen für Frauen. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Frauen-Kompetenzteam maßgeblich an der Organisation beteiligt. Zu dem siebenköpfigen Team – das aus Mitarbeiterinnen der Mariengesellschaft und Marien aktiv besteht – gehören Sprecherin Petra Gahr, Dr. Ilka Kaltschmidt , Alexandra Netzer, Janina Stötzel, Franziska Wein, Nadine Georg und Lesli Stoffel.

Wenn beim Women’s Run auch „Ladies first“ gilt, so dürfen die Männer die Frauen an der Strecke natürlich wieder lautstark anfeuern. Wie das Finisher-Shirt in diesem Jahr aussehen wird, ist auc schon geklärt: Nach drei Jahren mit leuchtendem grün, drei Jahren in pink und einem türkisfarbenen Women’s Run-Shirt im Vorjahr gibt es in diesem Jahr ein Teilnehmer-T-Shirt in der Farbe „petrol“.

Geblieben ist hingegen der Aufdruck „Sieg-Perle“. Dazu muss man wissen, dass es in der Sieg tatsächlich Muscheln mit Perlen gibt. Von daher passt das Logo mit der Sieg-Perle bestens zum Lauf rund um die Sieg an der Sieg-Arena. Auch der Slogan „pink gewinnt“ wird bleiben – dazu erklärte Alexandra Netzer: „Die Farbe pink ist mehr als nur die Frauenfarbe. Die Farbe pink steht auch für Selbstbewusstsein und Begeisterung.“

Gelaufen wird wieder auf der flachen Laufrunde Sieg-Arena. Im Programm sind wieder die Läufe über 2,2 (1 Runde), 4,4 (2 Runden) und 6,6 Kilometer (3 Runden). Neu sind in diesem Jahr die Strecken über 8,8 (4 Runden) und 11 Kilometer (5 Runden). Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest – dazu Organisator Ingo Schaffranka: „Wir wollen einen straffen Zeitplan aufstellen. Die Läufe werden gegen 11 Uhr beginnen, um etwa 16 oder 17 Uhr sind die Läufe beendet.“ Bei der Siegerehrung werden die drei schnellsten Läuferinnen jeder Strecke, das tollste Outfit sowie die jüngste und älteste Teilnehmerin ausgezeichnet. Von den Startgebühren in Höhe von 27 bis 30 Euro (inkl. Women’s Run T-Shirt) gehen 1 Euro Spende an die Siegerländer Frauenhilfe. Das Anmeldeportal ist bis zum 1. September geöffnet.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.siegener-womensrun.de

FAKTEN

Datum: 14. September 2025

Ort: Sieg-Arena, Eintracht Siegen, Stumme-Loch-Weg

Uhrzeit: Der genaue Zeitplan wird noch bekanntgegeben (ca. 11 bis 17 Uhr)

Strecken: 2,2 Kilometer (1 Runde)

4,4 Kilometer (2 Runden)

6,6 Kilometer (3 Runden)

NEU: 8,8 Kilometer (4 Runden)

NEU: 11 Kilometer (5 Runden)

Siegerehrung: jeweils direkt nach den Läufen

Auszeichnungen: Die 3 schnellsten Läuferinnen, das schönste Outfit, jüngste und älteste Läuferin

Anmeldung: Anmeldeschluss ist der 1. September – Nachmeldungen nur begrenzt möglich!

Teilnehmerlimit: 2.000 Läuferinnen

