SGV-Abt. Buschhütten e.V. erneuert Informationstafeln und Ruhebanknummern

(wS/sgv) Kreuztal 16.06.2025 | Das vor mehr als 20 Jahren mit der Feuerwehr und dem SGV entwickelte Banknummernsystem wurde, im Bereich Buschhütten, komplett überholt. Nun gab das neue SGV-Logo Anlass, alle Schilder an den Ruhebänken in Buschhütten, und das sind immerhin 30 Bänke, die durch die SGV-Abt. Buschhütten e.V. gepflegt werden, auszutauschen bzw. fehlende Schilder wieder neu anzubringen.

Dabei wurde das Design und der Informationsgehalt der Schilder komplett überarbeitet, um zu verdeutlichen, dass es sich bei den Nummern um keine Registriernummer handelt, sondern Rettungspunkte definieren.

Dieses wichtige System scheint leider im Kreisgebiet in Vergessenheit geraten zu sein, sowohl bei den Betreuern von Ruhebänken, wie auch in der Bevölkerung allgemein. Man findet leider viele Ruhebänke vor, an denen die Schilder fehlen. Nicht jeder ist in der Lage, sowohl technisch wie auch vertraut damit, im Notfall genaue GPS-Daten durchzugeben. Eine einfache Nummer ist der Rettungsleitstelle schnell und unkompliziert mitzuteilen. Daher ist das bestehende und bewährte System zu pflegen und genau das hat die SGV-Abt. Buschhütten e.V. nun durchgeführt.

Damit in Verbindung wurde auch die Hauptwandertafel am Wanderparkplatz im Mattenbachtal ausgetauscht. Der Austausch wurde erforderlich durch Änderungen von Wanderwegen und dem bereits erwähnten neuem SGV-Logo. Zug um Zug werden auch alle 19 Flur- und Infotafeln, die den Themenrundweg „Buschhüttener Eisenhammerweg“ zieren, erneuert. Zudem wurde eine neue Infotafel im Bereich einer Streuobstwiese aufgestellt, die durch die Abteilung gepflegt wird.

Abschließend wurde auch die Hauptwerbetafel für den „Buschhüttener Eisenhammerweg“

(Beginn/Startpunkt Buschhüttener Eisenhammerweg im Bereich Achenbach Center) ausgetauscht.

Die bereits umgesetzten und neu installierten Tafeln/Infos können im Rahmen des Schnupperwandertags, den die SGV-Abt. Buschhütten am 29.06.2025 anbietet, schon gelesen und die entsprechend QR-Codes für weitere Infos genutzt werden. Details zu der familienfreundlichen Veranstaltung können auf der vereinseigenen Homepage, auf Facebook und Instagram abgerufen werden.

Foto: SGV

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!