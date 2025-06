Kleiner Feuerwehreinsatz an der Haltestelle Ulmenweg in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 16.06.2025 | Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Kreuztal gegen 09:57 Uhr zu einem Einsatz an der Bushaltestelle Kreuztal-Ulmenweg auf der Hagener Straße alarmiert. Grund war ein qualmender Mülleimer, der Passanten aufgefallen war. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Abfallbehälter war in Brand geraten. Mit einem Eimer Wasser konnte das Feuer jedoch schnell gelöscht werden – größerer Schaden entstand nicht.

Auch die Polizei traf kurz nach der Feuerwehr am Einsatzort ein.

Der Einsatz konnte nach wenigen Minuten beendet werden. Der Verkehr auf der Hagener Straße war nur minimal beeinträchtigt – zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

