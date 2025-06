Altenhilfe verabschiedet Dorothea Herrmann nach 39 Jahren

(wS/dia) Siegen 12.06.2025 | Mit Blumen, Umarmungen und dankenden Worten ist Dorothea Herrmann, Hauswirtschaftsleiterin bei der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, von Geschäftsführer Bernd Spornhauer im Kreise ihrer Kollegen verabschiedet worden. 39 Jahre war die 64-Jährige für die Diakonie tätig.

Den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn legte Dorothea Herrmann 1977, als sie ihre Lehre zur Hauswirtschafterin begann. Die damalige Ausbildung beinhaltete theoretische und praktische Grundlagen rund um die Bereiche Ernährung, Hygiene und Wirtschaft. Von der Reinigung über die Textilpflege bis hin zum Kochen und Planen von Menüs eignete sich Herrmann in dieser Zeit ein breites Wissen an. Nach der Ausbildung zur staatlich geprüften Wirtschafterin begann sie 1981 für den Verein der Inneren Mission in Siegerland und Wittgenstein zu arbeiten, aus dem das heutige Diakonische Werk im Ev. Kirchenkreis Siegen hervorging und das gemeinsam mit dem Ev. Kirchenkreis Siegen heute Träger der Diakonie in Südwestfalen ist. Dort blieb sie sieben Jahren und stieg von der Küchenhilfe zur Küchenleitung auf. Nach einem kurzen Wechsel von vier Jahren zur Friedrich-Ebert-Stiftung Freudenberg, kehrte sie 1993 zur Diakonie in Südwestfalen zurück und übernahm den Posten als Hauswirtschaftliche Leitung in der Seniorenpflegeeinrichtung Fliedner-Heim in Siegen, den sie, neben ihrer Funktion als Hauswirtschaftsleitung bei der Altenhilfe ab 2007, bis heute ausfüllte.

„Als Ansprechpartnerin zu allen Zeiten hatten Sie mit ihrer ausgleichenden Art stets eine gute Beziehung zu allen Servicekräften. Damit trugen Sie zum guten Miteinander bei“, lobte Bernd Spornhauer seine Mitarbeiterin. In 39 Jahren habe sie unzählige Dienstpläne geschrieben, Bewerbungsgespräche geführt, Hauswirtschaftskräfte eingestellt und Strukturen geschaffen, die heute noch gelebt würden. Dankbar für die lieben Worte, nahm Dorothea Herrmann Blumen und Präsente ihrer Kollegen entgegen. „Es war eine schöne Zeit, in der ich immer versucht habe, meine Mitarbeiter als Team zu führen.“ Die neu gewonnene Zeit im Ruhestand widmet Dorothea Herrmann nun dem Reisen und ihrer Arbeit im seit 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten geführten Fachgeschäft für Mineralien und Kristalle in der Siegener Oberstadt.

Nach 39 Jahren Dienstzeit verabschiedet sich Dorothea Herrmann, Hauswirtschaftsleiterin bei der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, nun in den Ruhestand. Geschenke und Präsente überreichte Geschäftsführer Bernd Spornhauer im Namen ihrer Kollegen.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!