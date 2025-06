Vertreterversammlung der Volksbank in Südwestfalen beschließt erhöhte Dividende von vier Prozent für das Geschäftsjahr 2024

(wS/vo) Siegen / Lüdenscheid 12.06.2025 | Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank in Südwestfalen eG informierten am Montag bei der diesjährigen Vertreterversammlung in Meinerzhagen über den Verlauf des Geschäftsjahrs 2024.

Vorstandssprecher Roland Krebs konnte ein starkes Geschäftsergebnis vorstellen. In einem herausfordernden Umfeld hat die Volksbank ihre Marktposition in der Region dank eines auf Kundennutzen und solidem Wachstum basierenden Geschäftsmodells weiter ausgebaut. Die gut 74.000 Volksbank-Mitglieder erhalten eine erhöhte Dividendenausschüttung von insgesamt vier Prozent auf ihre Geschäftsguthaben.

Die jährliche ordentliche Vertreterversammlung steht für gelebte Mitbestimmung und ist zugleich formelles Beschlussorgan. Die Versammlung fand in der Meinerzhagener Stadthalle statt. Rund 200 Vertreterinnen und Vertreter fanden den Weg zur diesjährigen Vertreterversammlung. Prof. Dr.-Ing. Sven Keller, Aufsichtsratsvorsitzender der Bank, begrüßte die Teilnehmenden und führte durch die insgesamt sehr harmonische Veranstaltung.

Vorstandssprecher Roland Krebs und Vorstandsmitglied Jens Brinkmann erläuterten die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres. „Als Volksbank in Südwestfalen standen und stehen wir bereit, als krisenfester Partner für den Mittelstand, als starke Gemeinschaft für die Menschen und für die Transformation in Südwestfalen“, erklärte Roland Krebs. Mit frischen Ideen und neuen Angeboten, wie dem jüngst eingeführten Rentennavigator,

entwickelt die Volksbank ihr Geschäftsmodell immer weiter eng an den Bedürfnissen und Belangen ihrer Kunden. „Unsere genossenschaftliche Gemeinschaft ist nicht nur ein Netzwerk aus Konten und Verträgen, sondern ein lebendiges Miteinander, das allen eine Perspektive bietet, gerade dann, wenn der Weg unklar erscheint. Wir sind überzeugt davon, dass es für jeden persönlich und für die Region, in der wir leben, gut ist, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Und wir sind eine starke Gemeinschaft“, stellte Roland Krebs in seiner Rede fest.

Der Erfolg dieses Ansatzes spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider. Das Kundengesamtvolumen, die Summe aller bilanziellen und außerbilanziellen

Kundenengagements, stieg auf ein Allzeithoch von fast neun Mrd. Euro. Die Volksbank in Südwestfalen weist einen Bilanzgewinn von 5,2 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2024 aus. „Wir sind wirtschaftlich absolut gesund, konzentrieren uns als Genossenschaftsbank auf unseren Förderauftrag und auf unser regionales Geschäftsmodell und sind damit zukunftsfähig aufgestellt – mit Blick auf unsere Kunden, aber auch mit Blick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – als verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber“, fasste Vorstandsmitglied Jens Brinkmann die Entwicklung zusammen.

Die starke und zugleich solide Geschäftsentwicklung überzeugte auch die Vertreterversammlung, die sowohl den Vorstand als auch den Aufsichtsrat ohne Gegenstimme entlastete und eine erhöhte Dividendenausschüttung von insgesamt vier Prozent für die Mitglieder der Volksbank beschloss.

Kundenzufriedenheit erneut auf Top-Niveau

Im Herbst 2024 hatte die Volksbank ihre Kunden aufgerufen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 93 Prozent aller Befragten gaben an, mit der Volksbank insgesamt mindestens zufrieden zu sein. Zwei Drittel aller Kunden sind sogar sehr zufrieden oder vollkommen zufrieden. Vorstandssprecher Roland Krebs: „Ich sage Ihnen und allen, die an der Befragung teilgenommen haben, an dieser Stelle: ein herzliches Dankeschön, für dieses wunderbare Zeugnis.“ Roland Krebs dankte auch den 570 Mitarbeitern der Volksbank: „Sie sind das Gesicht unserer Bank, sie sind die helfenden Hände, sie sind die klugen Köpfe, die es braucht, um als starke Gemeinschaft gerade in diesen Zeiten zu bestehen und eine gefragte Größe zu bleiben.“

Strategie 2030 auf den Weg gebracht

Die Volksbank in Südwestfalen arbeitet bereits seit 2023 intensiv an ihrer Geschäftsstrategie 2030. Im vergangenen Jahr erfolgten wichtige Weichenstellungen, um die Zukunft selbstbestimmt, aktiv und erfolgreich zu gestalten. „Über 300 Einzelmaßnahmen haben wir identifiziert, davon 90 von besonders strategischer Relevanz. Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, vom Vorstand bis zur Servicekraft haben daran mitgearbeitet. Eine groß angelegte Mitarbeitermesse hat dazu beigetragen, dass das Commitment und die Begeisterung, unsere Zukunft ganz nah an unseren Kunden, an Ihren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten, riesengroß ist“, führte Roland Krebs aus. „Wir erleben höchst motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das macht Mut und lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen“, betonte auch Jens Brinkmann.

