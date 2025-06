Arbeitsschutz-Spezialist Hugo Roth GmbH mit Gold-Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

(wS/hr) Wilnsdorf 19.06.2025 | Hugo Roth GmbH erreicht Gold-Status bei ecovadis

Die Hugo Roth GmbH – größter Arbeitsschutzfachhändler Südwestfalens – wurde von ecovadis mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen zu den besten 5 % von weltweit jährlich zehntausenden bewerteten Unternehmen in den Kategorien Umweltmanagement, Arbeits- und Menschenrechte, ethisches Geschäftsgebaren und Beschaffung.

„Diese Auszeichnung ist das Ergebnis vieler kleiner und großer Beiträge unserer Mitarbeiter“, beschreiben Geschäftsführer Timm Bendinger und Prokurist Wolfgang B. Klein den Erfolg. „Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensstrategie — das umfasst den klimafreundlichen Neubau ebenso wie die optimierte Tourenplanung, Energiemanagement, Recycling, das Einbinden neuer Lieferantenstandards und vieles mehr.“

Der Weg zum Kunden darf nicht am Werkstor enden, sondern muss auch in puncto Nachhaltigkeit weiter gehen. „Der Weg des Produkts zum Anwender soll stetig nachhaltig weiterentwickelt werden. Wir bleiben nicht stehen, sondern passen unsere Produktpalette immer wieder an neue ökologische Anforderungen an“, betont der extra ausgebildete CSR- und Nachhaltigkeitsmanager Maurice Springob. „Unsere Errungenschaften im Hintergrund sind oft nicht für jeden sichtbar. Doch nun zeigt die ecovadis-Goldmedaille, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden – von der Produktentwicklung bis hin zur Logistik. Wir sehen dies als Ansporn, unseren hohen Standard weiterhin zu halten und auszubauen.“

Die Hugo Roth GmbH – präsent durch ihren Markenauftritt ‚rowi‘ – versteht sich als strategischer Partner für Industrie, Handwerk und Gewerbe für ganzheitliche Lösungen im Arbeitsschutz.

Effiziente Bestellprozesse und Systemintegration bieten den Kunden optimales C-Teile-Management im Bereich der PSA (Persönliche Schutzausrüstung).

