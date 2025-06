Drei Podestplätze für Gernsdorfer Judokas bei Westfalenmeisterschaft

(wS/jf) Wilnsdorf 19.06.2025 | Am Wochenende fand in Hörstel (nördlich vom Münster) die Westfalenmeisterschaft der U13 Judokas statt. In dieser Altersklasse ist das die höchste Ebene. Die Starter mussten sich zuvor auf Kreis- und danach auf Bezirksebene qualifizieren. Nun machten sich vier Gernsdorfer Nachwuchs Athleten, zwei Starter von der JV Siegerland und eine junge Dame vom Siegener Lindenberg auf den Weg ins Münsterland.

Ergebnisse JC Gernsdorf

Die Gernsdorfer reisten früher aus dem Vereins-Trainingslager im hessischen Siegbach- Oberndorf ab um ausgeruht bei der Westfalenmeisterschaft an den Start zu gehen. Am Morgen begann Luca Krumm in der starken Gewichtsklasse -37 kg und 14 Teilnehmern. Luca musste sich zum Auftakt geschlagen geben. Danach drehte er aber auf und gewann zwei Duelle vorzeitig. Leider verpasse er dann einen Sieg zum Einzug ins kleine Finale knapp und wurde guter Siebter. Noch besser verlief die Meisterschaft für Mateo Steiner ( + 55 KG) . Mateo ist bereits nach seinem Vater und Großvater die dritte Generation Steiner als Wettkämpfer beim JC Gernsdorf. Auch Mateo begann mit einer Niederlage. Danach holte er jedoch drei sehr souveräne Siege und belohnte sich mit einem großartigen dritten Platz. Am Nachmittag waren dann Mia Dietermann (bis 30 KG) und Johanna Grund (bis -27 kg) am Start. Auch die beiden jungen Damen leisteten sich zum Auftakt Niederlagen. Im Fall von Mia besonders ärgerlich, da sie zuvor hoch in Führung lag. Danach lief es aber gut und durch folgende Siege standen die Beiden ebenfalls auf dem tollen dritten Platz des Siegerpodestes.

Ergebnisse JV Siegerland

Hier traten Marlene Amort ( bis 52 kg) und Jan Cernohorsky ( bis 34 kg) für die JV Siegerland an. Die

Beiden konnten auf dieser hohen Ebene leider kein Duell für sich entscheiden und schieden aus. Ihr Talent hat sich aber zuvor auf Bezirksebene gezeigt und darauf lässt sich aufbauen.

Ergebnisse JF Siegen Lindenberg

Einzige Starterin war hier Lotta Vohs. In der Gewichtsklasse bis 48 kg verpasste sie einen Podestplatz holte nach einem Sieg und zwei Niederlagen einen guten fünften Platz für ihren Verein und zeigte ebenfalls ihr Talent.

Mateo Steiner vom JC Gernsdorf

