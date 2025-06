Aufmerksame Zeugin meldet alkoholisierten Autofahrer

(wS/ots) Wilnsdorf 04.06.2025 | Am Dienstagabend (03.06.2025) meldete sich gegen 21:10 Uhr eine Zeugin auf der Leitstelle der Polizei und machte Angaben zu einem Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Anruferin war zunächst auf der Freiengründer Straße in Richtung Neunkirchen unterwegs. Der auffällige PKW bog in der Folge auf die Rensbachstraße Richtung Eisern ab. Die alarmierten Polizeibeamten begaben sich umgehend in die Fahndung nach dem Fahrzeug und konnten es schließlich auf der Rödgener Straße anhalten.

Schon zu Beginn der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein durchgeführter Test vor Ort verlief positiv. Der 43-Jährige kam daher mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Symbolfoto

.

